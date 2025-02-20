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Atık pillerinizi çöpe atmayın

Büyükşehir, 18 Şubat Dünya Pil Günü farkındalık çalışması kapsamında Gebze Balçık İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini bilinçlendirdi

Atık pillerinizi çöpe atmayın

20 Şubat 2025 Perşembe 11:26

 Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda atık pillerin çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüştürülmesi amacıyla 18 Şubat Dünya Pil Günü’nde, Gebze Balçık İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki gençleri bilgilendirdi.

 

TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan sıfır atık hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ederken bir yandan da toplumda bilinç oluşturmayı sürdürüyor. Çevrenin korunması, atık oluşumunun önlenmesi ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, 18 Şubat Dünya Pil Günü kapsamında öğretici bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Gebze Balçık İlkokulu ve Ortaokulu’nda çevre lisanslı atık işleme firması Exitcom Recycling iş birliğiyle özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

 

TÜM SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak adına gerçekleştirdiği etkinlikte öğrencilere, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm süreçlerinin önemi anlatıldı. Geri kazanımın hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük değer oluşturduğu gerçeğinden yola çıkan Büyükşehir, gençlere bu konuda önemli bilgiler aktararak onları bilinçlendirdi.

 

KİMYASAL ATIKLARA DİKKAT

Gebze Balçık İlkokulu ve Ortaokulu’nda Exitcom Recycling iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere ayrıca çöpe atılan pillerin içerdiği kimyasalların toprak ve suya karışarak çevreye ve insan sağlığına ne kadar ciddi zararlar verebileceği detaylı olarak anlatıldı. Geri dönüşümün öneminin vurgulandığı etkinlikte öğrenciler atık pillerle atölye çalışması gerçekleştirdi. Program, atık pillerden oluşturulan serginin gezilmesi ile sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)


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