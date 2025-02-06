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Avrupa güzeli deprem için oynadı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin oluşturduğu travmayı anlatan Quake (Sarsıntı) adlı kısa filmde Avrupa Güzeli Duygu Çakmak oynadı. 17 Ağustos depremini yaşayan İzmitlilerin çektiği filmin kısa sürede Avrupa’ya açılması bekleniyor.

Avrupa güzeli deprem için oynadı

06 Şubat 2025 Perşembe 11:30

 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde İzmit’te önemli bir kısa filme imza atıldı. Depremin insanlarda oluşturduğu travmaları ele alan Quake (Sarsıntı) adlı kısa film İzmit’te çekildi. Art Nicomedia Kültür Ve Sanat Derneği’nin bir projesi olan Quake’de (Sarsıntı) 2021 Avrupa Güzeli Duygu Çakmak rol aldı. Yazar Mevlüt Soysal’ın senaryosunun yönetmen Akın Ülkü Sevinç tarafından beyaz perdeye aktarıldığı kısa filmde görüntü yönetmeni olarak Onur Şahin görev yaptı. Kayra Kargılı’nın kamera asistanı olduğu filmde Ali Cihan Akyüz ise montaj ekibinin başında görev yaptı. Avrupa’da önemli festivallere katılması beklenen kısa film ilk olarak asrın felaketinin yıl dönümünde fragman olarak yayınlanacak. 
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