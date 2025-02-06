Avrupa güzeli deprem için oynadı 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin oluşturduğu travmayı anlatan Quake (Sarsıntı) adlı kısa filmde Avrupa Güzeli Duygu Çakmak oynadı. 17 Ağustos depremini yaşayan İzmitlilerin çektiği filmin kısa sürede Avrupa’ya açılması bekleniyor.

06 Şubat 2025 Perşembe 11:30