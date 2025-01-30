Azerbaycan Karabağın “ HÂR-I BÜLBÜL" Çiçeğinin Hikayesi



DÜNYADA AZERBAYCAN KARABAĞ ŞUŞA DA YETİŞEN HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEĞİ GÜZELLİĞİNDE BELGESEL TADINDA CAN AZERBAYCANA SELAM OLSUN

DÜNYADA AZERBAYCAN KARABAĞ ŞUŞA DA YETİŞEN HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEĞİ GÜZELLİĞİNDE BELGESEL TADINDA CAN AZERBAYCANA SELAM OLSUN

DÜNYADA AZERBAYCAN KARABAĞ ŞUŞA DA YETİŞEN HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEĞİ GÜZELLİĞİNDE BELGESEL TADINDA CAN AZERBAYCANA SELAM OLSUN

Buradan başka bir yerde yetiştirilmek istendiyse de bugüne kadar muvaffak olunamadı. Orkide familyasındandır.

Buradan başka bir yerde yetiştirilmek istendiyse de bugüne kadar muvaffak olunamadı. Orkide familyasındandır.

Buradan başka bir yerde yetiştirilmek istendiyse de bugüne kadar muvaffak olunamadı. Orkide familyasındandır.

Çiçeğin üç yaprağından ikisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklindedir.

Çiçeğin üç yaprağından ikisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklindedir.

Çiçeğin üç yaprağından ikisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklindedir.

Çok kırılgan bir çiçek olup koku vermez.