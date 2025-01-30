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Azerbaycan Karabağın “ HÂR-I BÜLBÜL" Çiçeğinin Hikayesi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz. HÂR-I BÜLBÜL çiçeği ve Azerbaycan belgeseli sizlerle.

Azerbaycan Karabağın ' HÂR-I BÜLBÜL

30 Ocak 2025 Perşembe 10:39

Azerbaycan Karabağın “ HÂR-I BÜLBÜL" Çiçeğinin Hikayesi
DÜNYADA AZERBAYCAN KARABAĞ ŞUŞA DA YETİŞEN HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEĞİ GÜZELLİĞİNDE BELGESEL TADINDA CAN AZERBAYCANA SELAM OLSUN
Hâr-ı bülbül çiçeği, Şuşa'nın 'Cıdır Düzü'nde yetişen endemik bir bitki...
Buradan başka bir yerde yetiştirilmek istendiyse de bugüne kadar muvaffak olunamadı. Orkide familyasındandır.
Dağlık Karabağ Savaşı'nda şehâdete eren askerlerin sembolü olarak kabûl edilir.
Şekli itibâriyle bülbülü andıran diken ve bülbül anlamındaki hâr-ı bülbül çiceğinin bilimsel adı Ophrys mammosa'dır.
Çiçeğin üç yaprağından ikisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklindedir.
Çok kırılgan bir çiçek olup koku vermez.
Mütevazı bir yüksekliğe ve muhteşem bir duruşa sâhib görkemli bir çiçek türüdür.
Efsane bu yâ...Hâr-ı Bülbül çiçeği, dalına konan bülbülü sever, okşar.
Ne var ki, alt dallara konan arı bülbülü kıskandığı için onu sokarak öldürür.
Azerbaycân sevdâlısı sanatçı Ahmed Şafak'ın Karabağ şarkısında hâr-ı bülbül konusu şöyle geçer
KARABAĞ ŞARKISI
KARABAĞ ŞARKISININ SÖZLERİ
"Karabahdım gönül tahdım,
Maralım benim.
Öz sinesi dert ortağım;
Yaralım benim.!!!
Seven sevene kavuşur bekle sen beni..
Geleceğim göreceğim mutlaka seni.!!!
Karabağ.. Karabağ.. İçerim ağlar..
Elim kolum bağladılar, derde saldılar...
Karabağ... Karabağ.. Yüreğim dağlar
Yolumu bağladılar arı, bülbül ağlar...
Seni öz sinemden çekip aldılar...
Ağlama ey arı bülbül.!
Bekle sen beni..
Geleceğim göreceğim mutlaka seni..
Karabağ.. Karabağ.. Yüreğim dağlar..
Yolumu bağladılar...
Arı-bülbül ağlar"..
E. Hâk. Yûsuf Zabun
ÜNLÜ HALK OZANINDAN KARABAĞ MARŞI
OZAN ARİF'TEN YA KARABAĞ YA ÖLÜM MARŞI
Ya Karabağ Ya Ölüm marşı sözleri
Dünya duysun bu sesi, bu ses şarkın sesidir,
Peygamberin övdüğü necip ırkın sesidir,
Bu ses Azerbaycan’ın, bu ses Türk’ün sesidir,
Bu Ermeni tak etti, canımıza tak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Karabağ’da kan var kan, ağlıyor Azerbaycan,
Karabağ’da karalar bağlıyor Azerbaycan,
Kanlar karı eritti, çağlıyor Azerbaycan,
Vahşet bu vahşet dünya, dön yüzünü bak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
İşte dünya atlası, Karabağ Türk! Bitmiştir!..
AGİT’te kararında bunu tasdik etmiştir,
Ermeni vatanımı resmen gaspa gitmiştir,
Kainatın önünde benim alnım ak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Plan şu; Karabağ‘a önce özerk denecek,
Parlamento, oylama, kahpelikler dönecek,
Peşinden de Ermeni Karbağ’a konacak,
Ondan sonra Ermeni kök salacak, sök artık!...
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Dünyayı kandırıyor Ermeni lobileri,
Amerika ve Moskof en büyük abileri,
Lejyonerler yığıyor Fransa gibileri,
Ankara’da bu kadar olamaz ahmak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Karabağ’da kapkara bir destan yazılırken,
Savunmasız insanlar kurşuna dizilirken,
Bebeklerin başları taşlarla ezilirken,
Kimse bana diyemez dişlerini sık artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Genç, ihtiyar, kadın, kız, demeden kıyılmakta,
Kolları kesilmekte, gözleri oyulmakta,
Dalga dalga semaya feryatlar yayılmakta,
Bir şehidin mezarı, bir taneden çok artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Televizyon veriyor, verince bakılıyor,
Mübarek Ramazan’da camiler yıkılıyor,
İftarda boğazıma lokmalar takılıyor,
Kardeşlerim ölürken bana hayat yük artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Nerdesin ehl-i İslam, ey ''Muhammed ümmeti''?
Sende mi görmüyorsun, bu zulmü bu vahşeti,
İşte gün vahdet günü, gerçekleştir vahdeti!
Allah-u Ekber deyip tek yumruk ol tek artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Müslüman Türk her zaman vahdetin istekcisi,
Ama şimdi mazlum Türk! Çok olur köstekcisi!
Maalesef İran bile Ermeni destekcisi,
İslamı istismara benim karnım tok artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Ermeni sürüleri kanımızı içecek,
Sonra bir "ateşkes"le acımız mı geçecek?
Bu rüzgarı ekenler, fırtınayı biçecek!
Ozan Arif diyor ki; ok yaydan çıktı artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!..
Ozan Arif. / 14 Mart 1992




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