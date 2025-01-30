Azerbaycan Karabağın ' HÂR-I BÜLBÜL

Dünya duysun bu sesi, bu ses şarkın sesidir,
Peygamberin övdüğü necip ırkın sesidir,
Bu ses Azerbaycan’ın, bu ses Türk’ün sesidir,
Bu Ermeni tak etti, canımıza tak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Karabağ’da kan var kan, ağlıyor Azerbaycan,
Karabağ’da karalar bağlıyor Azerbaycan,
Kanlar karı eritti, çağlıyor Azerbaycan,
Vahşet bu vahşet dünya, dön yüzünü bak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
İşte dünya atlası, Karabağ Türk! Bitmiştir!..
AGİT’te kararında bunu tasdik etmiştir,
Ermeni vatanımı resmen gaspa gitmiştir,
Kainatın önünde benim alnım ak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Plan şu; Karabağ‘a önce özerk denecek,
Parlamento, oylama, kahpelikler dönecek,
Peşinden de Ermeni Karbağ’a konacak,
Ondan sonra Ermeni kök salacak, sök artık!...
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Dünyayı kandırıyor Ermeni lobileri,
Amerika ve Moskof en büyük abileri,
Lejyonerler yığıyor Fransa gibileri,
Ankara’da bu kadar olamaz ahmak artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Karabağ’da kapkara bir destan yazılırken,
Savunmasız insanlar kurşuna dizilirken,
Bebeklerin başları taşlarla ezilirken,
Kimse bana diyemez dişlerini sık artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Genç, ihtiyar, kadın, kız, demeden kıyılmakta,
Kolları kesilmekte, gözleri oyulmakta,
Dalga dalga semaya feryatlar yayılmakta,
Bir şehidin mezarı, bir taneden çok artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Televizyon veriyor, verince bakılıyor,
Mübarek Ramazan’da camiler yıkılıyor,
İftarda boğazıma lokmalar takılıyor,
Kardeşlerim ölürken bana hayat yük artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Nerdesin ehl-i İslam, ey ''Muhammed ümmeti''?
Sende mi görmüyorsun, bu zulmü bu vahşeti,
İşte gün vahdet günü, gerçekleştir vahdeti!
Allah-u Ekber deyip tek yumruk ol tek artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Müslüman Türk her zaman vahdetin istekcisi,
Ama şimdi mazlum Türk! Çok olur köstekcisi!
Maalesef İran bile Ermeni destekcisi,
İslamı istismara benim karnım tok artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!
Ermeni sürüleri kanımızı içecek,
Sonra bir "ateşkes"le acımız mı geçecek?
Bu rüzgarı ekenler, fırtınayı biçecek!
Ozan Arif diyor ki; ok yaydan çıktı artık,
Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!..