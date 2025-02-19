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“Babamla İlk Saftayım” ile manevi bağlar güçlendi

Büyükşehir’in düzenlediği “Babamla İlk Saftayım” etkinliğinde, çocuklar babalarıyla camide buluşarak manevi bağlarını güçlendirdi

'Babamla İlk Saftayım” ile manevi bağlar güçlendi

19 Şubat 2025 Çarşamba 11:31

 Büyükşehir Belediyesi’nin “Babamla İlk Saftayım” etkinliği çocukları babalarıyla camide buluşturdu. Babalarıyla birlikte saf tutup namaz kılan çocuklar, daha sonra ünlü Youtuber Sertaç Abi ile eğlenceli ve öğretici vakit geçirdi.

 

YOĞUN BİR İLGİ VARDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Ailem Kocaeli’ projesi kapsamında, çocukların manevi gelişimini desteklemek ve baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek amacıyla “Babamla İlk Saftayım” etkinliği düzenlendi. İzmit Yahya Kaptan Akşemseddin Camii’nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda baba ve çocuklar katıldı.

 

BABALARIYLA SAF TUTTULAR

Büyükşehir’in çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve ibadetin aile içinde paylaşılması gereken bir değer olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlediği etkinlikte babalar, çocuklarıyla birlikte saf tutarak ikindi namazını kıldı. Namazın ardından program, İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı’nın konuşmasıyla devam etti. Şavlı, ibadetin aile içindeki önemine ve çocuklara manevi değerlerin kazandırılmasındaki rolüne değindi.

 

AİLELER ÇOK MEMNUN KALDI

Büyükşehir’in düzenlediği “Babamla İlk Saftayım” etkinliğinde ünlü Youtuber Sertaç Abi (Sertaç Güngör) çocuklarla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, çocuklara Youtube’u doğru kullanmaları konusunda bilgiler veren Sertaç Abi, dijital dünyanın güvenli ve bilinçli tüketimi hakkında önemli ipuçları sundu. Bu bilgilendirici sohbet, etkinliğe katılanların çocuklara yönelik dijital bilinç oluşturma çabalarına da katkı sağladı. Programa katılan vatandaşlar, bu tür etkinliklerin aile içi bağları güçlendirdiğini ve çocukların dini kimliklerinin gelişimine katkı sunduğunu belirterek etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
(Ömer İLGEÇ)

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