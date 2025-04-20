Bakan Kurum, “Dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık”

“BU SONUÇ ÇOK KIYMETLİ”

Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olarak kabul edilen “İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle kararlılıkla devam ediyor. Körfez’i yeniden hayatla buluşturmayı hedefleyen projede gelinen son aşamayı Başkan Büyükakın ile birlikte yerinde inceleyen Bakan Murat Kurum, “Körfez’in masmavi güzelliği her anıyla hissedilecek” ifadelerini kullandı. “İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu deniz suyundan ayrıştırarak bertaraf ettik” diyen Bakan Kurum, “Gerçekten içler acısı bir halden, nereye getiriyoruz. Bu sonuç çok kıymetli” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin müsilajla mücadele eylem planı kapsamındaki çok çalıştığını belirterek Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Bakan Kurum, aynı sorumluluğu Marmara’ya komşu diğer illerin de göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

KOCAELİ, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, incelemede projenin son süreci hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a bilgi verdi. 3 etap halinde gerçekleşen projenin ilk etabından 1,1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldığının bilgisini alan Bakan Kurum, “Bu proje tamamlandığında İzmit Körfezi sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin çevre vizyonunu temsil eden örnek bir başarıya dönüşecek” dedi.

İNCELEMEDE GENİŞ KATILIM

2 Mayıs 2023'te başlatılan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nin birinci etabı tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte devam eden ikinci etap çalışmalarını inceledi. Bakan Murat Kurum’a saha incelemesinde ayrıca Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Prof.Dr.Saadettin Hülagü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

“TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR PROJEYİ BURADA YÜRÜTÜYORUZ”

Şantiye alanında proje yetkililerinden de bilgi alan Bakan Kurum, “İnşallah 2’nci ve 3’üncü etabın da tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi’nde dünyaya örnek bu projeyi tamamlamış ve Kocaelili kardeşlerimize hediye etmiş olacağız. Bittiğinde orada gençlerimiz, çocuklarımız, vatandaşlarımız İzmit Körfezi'nin o masmavi güzelliğini her anıyla hissedebilecekler. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi burada yürütüyoruz. Haliç de işte bu haldeydi. Böyle bir çalışma çerçevesinde inşallah Haliç'ten daha temiz olacak” açıklamasını yaptı. Bakan Kurum, çalışmaların etkisiyle şimdiden denizde ekosistemin canlandığına dikkat çekerek “Artık daha önce görmediğimiz canlıların yeniden Körfez’e geldiğini gördük. Balıklar, yunuslar yeniden Körfez'de yaşamaya başladı” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE DEV ÇEVRE ADIMI

İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliğinin Avrupa’nın ve dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olma vizyonuyla başlatıldığını vurgulayan Bakan Kurum, ilk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunun özel solüsyonlarla deniz suyundan ayrıştırılarak bertaraf edildiğini ifade etti. Sahada yapılan temizlik çalışmalarının ekolojik etkilerine dikkat çeken Bakan Kurum, “Arkadaşlarımızın verdiği bilgilere göre, Körfez’de daha önce görülmeyen yeni canlı türlerinin geri dönmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu çok güzel bir gelişme. Projenin ikinci ve üçüncü etaplarının da tamamlanmasının ardından bu büyük çevre projesini İzmit’e hediye edeceğiz” dedi. Proje tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi’nin çevresinin tüm vatandaşlar için huzur, yaşam ve etkinlik alanına dönüşeceğini belirten Bakan Kurum, “İzmit Körfezi’nin masmavi güzelliği her anıyla hissedilecek. Gençlerimiz sporlarını yapabilecek, vatandaşlarımız sanat ve kültür faaliyetlerinden faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

“MÜSİLAJLA MÜCADELEDE BÜYÜKŞEHİR ÖRNEK OLDU”

Projenin başladığı dönemde Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununa da değinen Bakan Kurum, Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerle protokoller yapıldığını hatırlatarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Verilen tüm ödevleri harfiyen yerine getirdiler” dedi. Kocaeli'nin sadece dip çamuru temizliğinde değil, atık su arıtma altyapısında da örnek performans sergilediğine dikkat çeken Kurum, şehir genelindeki arıtma tesislerinin sayısının 23’e çıkarıldığını, mevcut tesislerin tam kapasite çalıştığını, yüzde 72’sinin ileri biyolojik kalan kısmının da biyolojik sistemle çalıştığını ifade etti. Bir damla atık suyun İzmit Körfezine bırakılmadığının altı çizilen görüşmede, İller Bankası ile yapılan ortak çalışmalar sayesinde ileri biyolojik arıtma tesislerinin oranını yüzde 100'e çıkaracaklarını belirten Bakan Kurum, “Gelecek nesillere çok daha temiz bir Körfez bırakacağız” şeklinde konuştu.

“BU MÜCADELE HEPİMİZİN, BU MÜCADELE GELECEĞİMİZİN”

Açıklamasında tüm belediyelere çağrıda bulunan Kurum, “Bugün müsilajın yeniden gündeme geldiği bir süreçteyiz. Bu mücadele hepimizin ve geleceğimizin mücadelesi. Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelere protokollerle imza altına aldıkları sorumluluklarını hatırlatıyoruz” dedi. Bu sorumlulukların yerine getirilmesini beklediklerini kaydeden Kurum, sürecin başından bu yana bakanlık olarak tüm çalışmaları bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda yürüttüklerini dile getirdi. Başkan Büyükakın ise, bu projenin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)