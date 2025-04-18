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Bakan Tunç’tan Büyükakın’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, kendisini ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çevre konusundaki çalışmalar hakkında bilgi vererek Dip Çamuru Projesi’nin son durumunu paylaştı.

Bakan Tunç'tan Büyükakın'a ziyaret

18 Nisan 2025 Cuma 10:04

 DİP ÇAMURU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün Kocaeli’ye gelerek önemli temaslarda bulundu. Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’nun açılışına katılan Bakan Tunç, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ı ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi. Başkan Büyükakın, Kocaeli’nde çevre alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında Bakan Yılmaz Tunç’a bilgi vererek özellikle Körfez’i dev bir akvaryum haline getirecek olan Dip Çamuru Projesi’nin son durumu hakkında detayları paylaştı. Ziyaretin ardından günün anısına fotoğraf çekildi.

(Ömer İLGEÇ)

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