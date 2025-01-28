BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI HASTANESİ VE 43 YILLIK ASKERLİK HATIRALARIM

G ebze gazetesi

ve

ile belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz

Asker ocağını peygamber ocağı olarak görür ve kutsal kabul ederiz. Kültürümüzde asker adına peygamberimizin adına izafeten Mehmetçik diyerek kutsal değer verilmiştir. 1980 yılı Bahriye askeri olarak gittiğim vatani görevimde İstanbul Boğazı’nın askerlik hatıramda çok önemli yeri vardır. İstanbul boğazından her geçtiğimde Beykoz Çubuklu’da bulunan Deniz Kuvvetleri komutanlığı seyir hidroğrafi ve oşinoğrafi dairesi başkanlığında 1982 yılı Haziran ayına kadar süren 15 yıllık askerlik hatıralarım çok önemli yeri vardır. Asker ocağında basın yayın ve gazetecilik ile ilgili öğrendiğim bilgi ve tecrübe bana Gebze gazetesini kurdurdu ve 38 yaşına giren www.gebzegazetesi.com da yer alan makalemi sizlerle paylaşıyorum.

Çubuklu’da askerlik görevimi yaparken 1982 yılında bir asker arkadaşımı ziyaret için geldiğim Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesine 40 yıl sonra ikinci kez gittim hastanenin İstanbul boğazındaki bahçesinden 40 yıl önceki askerlik hatıralarımı düşünerek gazetecilik ve belgeselcilik görevimi yerine getirmek için canlı yayın yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.





İSTANBUL KAR VE YAĞMURA HASRET

Kar ve yağmura hasret kaldık geçtiğimiz 2022 yılında bugün kar ve kışın geçit vermediği İstanbul’da 26 Ocak 2023 tarihinde yaz günü yaşanıyor. An itibari ile İstanbul Baltalimanın’dan Fatih sultan Mehmet köprüsünün karşısında Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv yayınlanan canlı yayın linki

Öte yandan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Fatih Sultan Mehmet köprüsü karşısından Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayında bölge halkından bilgi verdiğimiz canlı yayın linki.

BALTA LİMANI KEMİK HASTANESİNDEN CANLI YAYIN

Torunumun ayağındaki rahatsızlığı İçin randevu alarak gittiğim Türkiye’nin en önemli kemik hastanesi olan Baltalimanı kemik hastanesine gittim. 26 Ocak 2023 tarihinde gittiğim Baltalimanı hastanesinin sahilinden sosyal medya hesabımdan paylaştığım bilgi notunu siz değerli arkadaşlarım ve takipçilerimle paylaşmak istiyorum.

Hastane bahçesinde randevu sıramı beklerken Baltalimanı hastanesi ile ilgili derlediğim bilgi notunu sizlerle paylaşmak istiyorum.





BALTA LİMANI ADI NEREDEN GELİYOR

Adını Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı donanmasının başında bulunan Kaptan-ı derya Baltaoğlu Süleyman Bey'den almıştır. Kaptan-ı Derya olarak bulunan Baltacıoğlu

Süleyman Bey’in İstanbul'un fethine çok büyük katkı sağlayan gemileri burada hazırladığı için liman Baltacıoğlu'nun ismiyle anılır olmuştur. Burada hazırlanan gemiler Beşiktaş tarafına sevk edilerek oradan karadan halice indirilmiştir. Baltalimanı Reşit Paşa zamanında yazlık ve av köşkünün kurulduğu ve lale devrinde yurt dışından gelen misafirlerin ağırlandığı bir semttir. Av köşkü olarak kullanılan yapı şu anda hala ayakta olup Baltalimanı Kemik hastalıkları hastanesi olarak değerlendirilmektedir. Emirgan ve Rumelihisarı semtlerinin arasında kalmaktadır. (kaynak Vikipedia ansıklopedisi)

SARAYDAN HASTANEYE

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, yıllar öncesindeki ihtişamlı saray görünümüne kavuştu. 1960 yılından beri ‘Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi’ adıyla hizmet veren hastanenin adı da, ‘Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi’ oldu. Sultan Abdülmecit'in kızları; Mustafa Reşit Paşa ile evli Fatma Sultan ile Damat Ferit Paşa ile evli Mediha Sultan'ın yazlık saray olarak kullandığı 150 yıllık hastane binası, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan takdir belgesi alan restorasyon ile eski görkemli görünümüne kavuştu. İşadamı Sakıp Sabancı'nın özürlü oğlunun adını taşıyan Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Bicik, hastanenin restorasyonuyla ilgili Sakıp Sabancı ile yaptıkları protokolün 24 Şubat 2000'de imzalandığını, Nisan sonunda başlayan çalışmaların 4.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi.

SARAYDAN HASTANE’YE NASIL DÖNDÜ

Hastanenin saray binası, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) tarafından kagir olarak yaptırıldı. Sultan Abdülmecit'in kızı Fatma Sultan ile evlendirilen Mustafa Reşit Paşa'nın oğlu Galip Paşa'nın ikametine tahsis edildi. Daha sonra Sultan Abdülmecit'in kızlarından Mediha Sultan ile evlenen ve Damat Ferit Paşa diye ünlenen Londra sefaret katibi Ferit Bey'in yazlık sarayı olarak 1922'ye kadar kullanıldı. Cumhuriyet döneminde bir süre boş kaldı. Sonra Balıkçılık Enstitüsü olarak kullanıldı. Milli saraylardan olan bina, 19 Haziran 1944'de Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesi olarak sağlık hizmetine tahsis edildi. 1955'te Baltalimanı Kemik Hastalıkları Deniz ve Güneş ile Tedavi Ensitüsü, 1960'da da da Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi adını aldı. (kaynak hürriyet )

METİN SABANCI BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Eskiden saray binası olan hastane, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmüş, 2000 yılında Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla orijinal mimarisine kavuşturularak hastanenin fiziki mekanları, teknik donanımı ve eğitim kadroları tamamen yenilenmiştir. Ayrıca daha iyi şartlarda hizmet vermesi amacıyla birçok birim ve idari üniteler, iki katlı, modern ve geniş yönetim binasının inşası ile buraya taşınmıştır. Toplam 11.159 m2 açık alan üzerinde kurulu olup 6.000 m2 kapalı alana sahip olan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kullanım hakkı Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle Türkiye’nin ortopedi ve travmatoloji dalında eğitim ve araştırma hizmeti yanında üst düzeyde sağlık hizmeti sunan ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi olmuştur. 3 ortopedi ve travmatoloji kliniği, 19 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 144 hasta yatağı, 25 poliklinik muayene odası, 220 kişilik çok amaçlı salonu, kütüphanesi, laboratuvar ve görüntüleme birimleri ile sağlık hizmeti sunmakta olan Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta sayısı, hasta potansiyeli ve çeşitliliği, hizmet verilen mekânların tarihi ve doğal güzelliği ile Avrupa’da birkaç önemli ortopedi merkezinden biri olmaya adaydır. Ayrıca hastanede çalışanların çocuklarını gönderebilecekleri bir kreş bulunmaktadır. TSE-ISO-EN 9000 kalite belgesine sahip olan sağlık kurumunda yılda 140.000 hastaya ayakta ve 5.000 hastaya yatarak sağlık hizmeti sunulmaktadır. Yılda 17.000 acil hasta muayene ve tedavi edilmekte ve 5.000 ameliyat yapılmaktadır. Bütün birimleri bilgisayar ağı ile birbirine bağlı olan hastanede telefonla randevu sistemi ile hasta kabul edilmektedir. (kaynak Sapanca Vakfı resmî internet sayfası )