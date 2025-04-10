Başiskele'de oyuncak müzesi yapılıyor

Eğitimden kültüre, spordan sanata, bilimden teknolojiye kadar birçok alanda çocuklara büyük yatırımlar yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim beyannamesinde de yer alan çocuk kütüphanesi, etüt merkezi ve oyuncak müzesini ilçeye kazandıracak. Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde yer alacak projenin temel açma çalışmaları başladı. Toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak çocukların yeni cazibe merkezi, taban alanı yaklaşık bin 400 metrekare ve 2 katlı olarak inşa edilecek.

Nostaljik müze

Çocukların güven ve huzurla kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği on binlerce çocuk kitaplarının yer alacağı kütüphane, geçmişten günümüze uzanan çeşitli oyuncak koleksiyonlarının sergileneceği müze ve etüt merkezi ile minikler, kitap okumanın ve ders çalışmanın keyfini yaşayacak. Farklı konseptlerde atölye sınıfları, yaklaşık 100 kişilik söyleşi salonu, mescit ve idari ofislerin yer alacağı projenin avlu kısmında etkinlik alanları ve kafe bulunacak.

İHA