GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele'de oyuncak müzesi yapılıyor

Başiskele'de nostaljik oyuncakların yer alacağı müze için çalışmalar başladı.

Başiskele'de oyuncak müzesi yapılıyor

10 Nisan 2025 Perşembe 10:02

 Eğitimden kültüre, spordan sanata, bilimden teknolojiye kadar birçok alanda çocuklara büyük yatırımlar yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim beyannamesinde de yer alan çocuk kütüphanesi, etüt merkezi ve oyuncak müzesini ilçeye kazandıracak. Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde yer alacak projenin temel açma çalışmaları başladı. Toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak çocukların yeni cazibe merkezi, taban alanı yaklaşık bin 400 metrekare ve 2 katlı olarak inşa edilecek. 
  Nostaljik müze 
  Çocukların güven ve huzurla kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği on binlerce çocuk kitaplarının yer alacağı kütüphane, geçmişten günümüze uzanan çeşitli oyuncak koleksiyonlarının sergileneceği müze ve etüt merkezi ile minikler, kitap okumanın ve ders çalışmanın keyfini yaşayacak. Farklı konseptlerde atölye sınıfları, yaklaşık 100 kişilik söyleşi salonu, mescit ve idari ofislerin yer alacağı projenin avlu kısmında etkinlik alanları ve kafe bulunacak. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AKUT Kocaeli, bin 251 insanın hayatına dokundu AKUT Kocaeli, bin 251 insanın hayatına dokundu
Başkan Bıyık’tan Polis Teşkilatı’nın 180. Yılında Anlamlı Ziyaret Başkan Bıyık’tan Polis Teşkilatı’nın 180....
DİLOVASI BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ DİLOVASI BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
GÖLCÜK'TE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ'NDEN BAŞLADI GÖLCÜK'TE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ CUMHURİYET...
Karagöllü’yü doğalgaz heyecanı sardı Karagöllü’yü doğalgaz heyecanı sardı
Büyükşehir, Kent Mezarlığı’nı genişletiyor Büyükşehir, Kent Mezarlığı’nı genişletiyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

AKUT Kocaeli, bin 251 insanın hayatına dokundu
1999 Marmara depreminin ardından kurulan ve bin 251 kişinin hayatına dokunan Arama Kurtarma Derneği (AKUT)...

Haberi Oku