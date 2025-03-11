Aslantaş, “Bankaların kredi faiz indiriminin KOBİ’ler üzerinde üretime, istihdama ve yatırıma olumlu katkılar sağlayacağını öngörmekteyiz. Ancak ticari kredilerin büyümesine yönelik kısıtlamalar, maliyetleri arttırmakta ve bu durum enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sorunun bir an önce çözülmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılacak gözden geçirme çalışmaları, iş dünyası açısından kritik bir öneme sahiptir” dedi. Başkan Aslantaş, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin olumlu etkilerinin daha fazla hissedilebilmesi için ticari kredi faizlerinin de hızla düşürülmesi gerektiğini belirtti.
(Ömer İLGEÇ)
BAŞKAN ASLANTAŞ: "MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNİN KREDİLERE YANSIMASINI BEKLİYORUZ"
Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Aslantaş, “Bankaların kredi faiz indiriminin KOBİ’ler üzerinde üretime, istihdama ve yatırıma olumlu katkılar sağlayacağını öngörmekteyiz. Ancak ticari kredilerin büyümesine yönelik kısıtlamalar, maliyetleri arttırmakta ve bu durum enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sorunun bir an önce çözülmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılacak gözden geçirme çalışmaları, iş dünyası açısından kritik bir öneme sahiptir” dedi. Başkan Aslantaş, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin olumlu etkilerinin daha fazla hissedilebilmesi için ticari kredi faizlerinin de hızla düşürülmesi gerektiğini belirtti.