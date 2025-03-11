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BAŞKAN ASLANTAŞ: "MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNİN KREDİLERE YANSIMASINI BEKLİYORUZ"

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

BAŞKAN ASLANTAŞ:

11 Mart 2025 Salı 10:31

           Aslantaş, Merkez Bankası tarafından açıklanan politika faiz oranlarının 2,5 puan düşürülerek yüzde 42,5’e çekilmesinin piyasalara olan etkisini dikkatle izlediklerini belirtti. Geçtiğimiz üç aylık dönemde toplamda yüzde 7,5 puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirildiğini ifade eden Aslantaş, bankaların bu indirimi mevduat faiz oranlarına hızla yansıttığını ancak ticari kredi faizlerinde aynı hızla bir yansıma görmediklerini vurguladı.

 

Aslantaş, “Bankaların kredi faiz indiriminin KOBİ’ler üzerinde üretime, istihdama ve yatırıma olumlu katkılar sağlayacağını öngörmekteyiz. Ancak ticari kredilerin büyümesine yönelik kısıtlamalar, maliyetleri arttırmakta ve bu durum enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sorunun bir an önce çözülmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılacak gözden geçirme çalışmaları, iş dünyası açısından kritik bir öneme sahiptir” dedi. Başkan Aslantaş, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin olumlu etkilerinin daha fazla hissedilebilmesi için ticari kredi faizlerinin de hızla düşürülmesi gerektiğini belirtti.

(Ömer İLGEÇ)

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