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Başkan Bıyık’tan Polis Teşkilatı’nın 180. Yılında Anlamlı Ziyaret

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle belediye bünyesindeki kurslarda eğitim gören minik öğrencilerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek polislere sürpriz yaptı.

Başkan Bıyık'tan Polis Teşkilatı'nın 180. Yılında Anlamlı Ziyaret

10 Nisan 2025 Perşembe 09:59

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezi (KİGEM) kurslarında eğitim gören öğrencilerle birlikte Darıca İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner’i makamında ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERDEN ÇİÇEKLİ KUTLAMA

Ziyaret sırasında öğrenciler, emniyet mensuplarına çiçek takdim ederek Polis Haftası’nı kutladı. İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gençlerin polisle kurduğu bu sıcak bağın önemine dikkat çekti. Öğrenciler, polislerin toplum için ne kadar önemli bir görev üstlendiğini yakından görme fırsatı buldu.

BIYIK: “POLİSLERİMİZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN GÖREV BAŞINDA”

Başkan Muzaffer Bıyık, Türk Polis Teşkilatı’nın halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakârca çalıştığını vurgulayarak, “Polislerimiz her zaman bizim baş tacımız. Gençlerimizin de bu bilinçle yetişmesi çok kıymetli. Bugün burada hem minnettarlığımızı göstermek hem de öğrencilerimizin bu önemli kurumu daha yakından tanımalarını sağlamak istedik” dedi. Ziyaret sonunda hem Başkan Bıyık hem de Emniyet Müdürü Akıner, toplumda birlik ve beraberliğin, özellikle gençlerin eğitimi ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ziyaret, öğrencilerle polislerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)

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