Başkan Bulut’tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’na davet Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ilimiz iş insanlarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımları ile düzenlenecek olan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu/Kocaeli programına davet etti.

12 Nisan 2025 Cumartesi 10:35