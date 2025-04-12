Başkan Bulut’tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’na davet

12 Nisan 2025 Cumartesi 10:35
17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 11:00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek programda, ticaret ve sözleşme hukuku kapsamında yaşanan sorunlar ile alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ele alınacağını ifade eden Başkan Bulut, “İlimiz iş insanlarının yüksek ilgisi ve katılımını bekliyoruz. Bu buluşma, mevcut sorunlarımızın çözümü açısından çok önemli bir fırsattır” dedi. 2 oturumda gerçekleşecek olan sempozyumda konu başlıkları şöyle; Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sözleşme Hukuku Kapsamında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
(Ömer İLGEÇ)
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