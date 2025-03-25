Başkan Büyükakın: “Bu gece, insanlık için kurtuluş reçetesidir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, nuru ile insanlığın yolunu aydınlatan; rahmetin, affın ve bereketin en parlak ışığı olduğunu belirterek, “Bu gece, derin bir tefekkür ve muhasebe anıdır. İnsaniyetin kaybolmaya yüz tuttuğu, vicdanın ve merhametin sınandığı bir dünyada, Kadir Gecesi bizlere bir kurtuluş reçetesi sunar.” dedi.

Bugün kalpleri kasıp kavuran savaşlar, insanlığı kuşatan açlık ve yoksulluk, mazlumların yükselen feryadı, bizlere ortak bir hakikati hatırlattığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Dünya, merhameti unuttuğunda ıstırap içinde kalır. Oysa Kadir Gecesi, bizlere yeniden kardeşliği, paylaşmayı, adil olmayı ve iyiliği büyütmeyi öğütler. İlahi kelamın yeryüzüne inmeye başladığı bu kutlu gecede vicdanlarımızı arındırmalı, yeryüzünde adaleti ve sevgiyi hâkim kılacak bir uyanışa vesile olmalıyız.” dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: “Bu gece, mazlumun yanında durduğumuzda, düşeni kaldırdığımızda, yetimin başını okşadığımızda anlam kazanır. Kadir Gecesi, kalpleri katılaştıran hırsın, kini ve nefreti besleyen bencilliğin karşısına, rahmet ve şefkatle çıkmamız gerektiğini haykırır. İnsanlık olarak, Kadir Gecesi’ni bir bağışlanma vesilesi kılarken, aynı zamanda adil ve vicdanlı bir dünya inşa etmenin de başlangıcı yapmalıyız.

Rabbimizden niyazımız odur ki; bu mübarek gecenin hürmetine zalimlerin kalplerini yumuşatsın, dualarımızı mazlumların duasına, gözyaşlarımızı mahzun gönüllerin duasına eklesin. Milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun.”



(Ömer İLGEÇ)