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Başkan Büyükakın: Deprem bölgesinden elimizi çekmedik

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. 6 Şubat depremlerinde yapılan çalışmaları paylaşan Başkan Büyükakın, “Elimizi deprem bölgesinden hala çekmedik” dedi.

Başkan Büyükakın: Deprem bölgesinden elimizi çekmedik

06 Şubat 2025 Perşembe 11:25

 “BÖLGEDEN ELİMİZİ ÇEKMEDİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, CNN Türk’te Büşra Arslantaş’ın sunduğu canlı yayına konuk olarak 6 Şubat depremleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Depremlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye yardım ulaştırdığını ve elini hala bölgeden çekmediğini hatırlatan Büyükakın şöyle dedi:

 

“OKUL İNŞAMIZ DEVAM EDİYOR”

“Deprem sonrası Hatay Defne’de, Antakya merkezde çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Maraş ve Adıyaman’da da ekiplerimiz vardı. Ben 42 gün Defne bölgesinde kaldım. Temaslarımız da hala devam ediyor. Çadır kent ve sahra hastanesi ve lojistij merkezi yaptık. Rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezi inşa edildi ve bölge halkının kullanımına sunuldu. Bizim deprem bölgesiyle gönül bağımız devam ediyor. Şuanda da 12 derslikli bir okul inşa ediyoruz. Kaba inşaatı bitti, önümüzdeki eğitim öğretim sezonuna hazır olacak.”

 

“TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK AFET MUTFAĞI”

Başkan Büyükakın, 17 Ağustos 1999 depremi ile sarsılan Kocaeli’de de depreme hazırlık hususunda önemli adımlar attıklarını belirtti: “İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte 2007 öncesi yapılan 150 bin konutun taramasını yaptık. Bu binaların fizibilite etütleri yapılıyor, kentsel dönüşüm çalışmalarına altlık teşkil edecek. Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Rezerv bölgelerde yeni binalar da yapıyoruz.” Başkan Büyükakın, bir yandan şehrin direncini artırırken, bir yandan olası afetlere karşı da hazırlık yaptıklarını kaydetti: “Son olarak ‘Hızır 41-Afet Mutfağı’nı hayata geçirdik. Afet Mutfağımız Türkiye’deki en büyük afet mutfağı olarak inşa edildi. Bize afet anında durmadan üretim yapabilecek yüksek kapasiteli bir imkan sağladı. Allah lazım etmesin ama afet anında afet tırlarımız ile koordineli hizmet edecek şekilde tasarladık. Bunun yanında farklı etkinlik ve hazırlıklarımız da devam ediyor. Bu vesile ile deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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