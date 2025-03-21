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Başkan Büyükakın “Nevruz ile doğa yeşile, vicdanlar merhamete filizler açsın”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla Nevruz Bayramı’nın kadim kültürümüzün en kıymetli miraslarından biri olduğunu belirterek, “Baharı bize müjdeleyen Nevruz, mazlum gönüllere umut taşıyan bir baharın müjdecisi de olsun. Barışı vicdanlarda merhametle filizlendirsin, kardeşlik duygularını her coğrafyada kök saldırsın” dedi.

Başkan Büyükakın 'Nevruz ile doğa yeşile, vicdanlar merhamete filizler açsın”

21 Mart 2025 Cuma 10:57

 Nevruz’un ortak değerlerimizi hatırlatan güçlü bir ses olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl Nevruz, Ramazan ayının huzur dolu gölgesinde bizleri selamlıyor. Baharın tabiatı canlandırdığı gibi Ramazan da ruhlarımızı arındırıyor; Nevruz’un neşesi ile Ramazan’ın bereketi, gönüllerimizde umut ve dayanışmayı büyütüyor. Ancak bu baharı, zulmün gölgesinde karşılayan kardeşlerimizi de unutmamak gerekir. Dualarımız, yalnızca doğanın değil, insanlığın da yeniden dirilişi içindir; çünkü Nevruz yalnızca toprağın değil, vicdanın da uyanışıdır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, Nevruz Bayramı’nın barış, kardeşlik ve dayanışmayı perçinlemesini diliyor, tüm hemşehrilerime ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımıza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Geleneğimizde olduğu gibi bugün de gönüllerimiz geniş, sofralarımız bereketli, kardeşliğimiz daim olsun. Nevruz Bayramımız kutlu olsun”

(Ömer İLGEÇ)

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