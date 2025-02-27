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Başkan Büyükakın: “Ramazan bereketiyle gönlümüze ışık olur”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmamız nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Başkan Büyükakın: 'Ramazan bereketiyle gönlümüze ışık olur”

27 Şubat 2025 Perşembe 11:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın zamanın, sabrın ve teslimiyetin incelikle örüldüğü mukaddes bir iklim olan Ramazan ayına kavuşmanın heyecanını yaşadığımızı belirterek “Ramazan-ı Şerif huzurun, bereketin, mağfiretin ve her şeyden öte cennetin kokusudur. Bizleri, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayına kavuşturan Allah’a sonsuz hamd-ü senalar olsun” dedi.

 

Başkan Büyükakın, Ramazan ayının bizlere her yıl yeniden bahşedilen, ruhumuzu tazeleme ve kalbimizi arındırma fırsatı verdiğini belirterek şöyle dedi: “Ramazan, iftar sofralarında paylaşılan bir lokma ekmekte, sahurda edilen samimi bir duada, yolda rastladığımız bir yetimin yüzünde saklıdır. Dilimizle dualara, gözlerimizle Kur’an’a, ellerimizle sadakaya uzandıkça Ramazan bizi dönüştürür, bereketiyle gönlümüze ışık olur.”

Bir sofranın başında sevdiklerimizle iftar açmak kadar, uzaklardaki kardeşinin açlığını da hissetmenin faziletine değinen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: ”Oruçlarını bombaların gölgesinde açanlar, sahurlarını korku içinde yapanlar, teravihlerini zindanlara mahkûm edilmiş gibi kılanlar din kardeşlerimiz var. Bugün Gazze'de, Doğu Türkistan’da, Arakan’da ve daha nice zulüm altındaki beldelerde iftarın neşesi, sahurların bereketi, teravihlerin muhabbeti, paylaşmanın lezzeti eksik… Ramazan’ın manevi ikliminde, bu kardeşlerimizin feryatlarını dualarımızdan eksik etmemeli, dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirmeliyiz.”

Ayrıca Ramazan ayının iyilikle anlam kazanacağını belirten Başkan Büyükakın, “Ramazan ayı, sadece oruçla değil, aynı zamanda samimi bir tebessümle, yüreklere dokunan güzel bir sözle, kısacası iyilikle anlam kazanır. İşte bu Ramazan’da bizler de iyilikleri çoğaltmak istiyoruz. Temennimiz bütün insanlık için iyilik… Meydanlarda, mahallelerde, sokaklarda, hanelerde özellikle Ramazan ruhuyla dolduracağımız Milli İrade Meydanı’nda, 7’den 70’e herkes için hazırlanan etkinliklerimizde Ramazan sevincini, neşesini, bereketini ve huzurunu birlikte yaşayalım. Bu güzel ayda hep birlikte iyiliğe adım atalım” dedi.

Başkan Büyükakın, açıklamasını şu sözlerle bitirdi: “Bu mübarek ay, İslam Âlemine birlik ve dirlik, ülkemize huzur ve bereket, insanlığa barış ve adalet getirsin. Gönüllerimizi arındırsın, ruhlarımızı inceltsin, vicdanlarımızı diri tutsun. Ümmetin yeniden uyanışına, insanlığın yeniden merhametle buluşmasına vesile olsun”.
(Ömer İLGEÇ)

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