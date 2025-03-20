Başkan Büyükakın “Sizler bizim bereketimizsiniz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayatın geriye dönüp baktığımızda anlam kazanan bir yolculuk olduğunu dile getirerek, “Bu yolculuğun en kıymetli rehberleri ise yılların birikimiyle bizlere ışık tutan büyüklerimizdir. Onların tecrübeleri, fedakârlıkları ve duaları, milletimizin en büyük hazinesi; geçmişten geleceğe uzanan köklü bir köprüdür.” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, ömrünü ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren kıymetli büyüklerimizin her zaman yanında olmayı en büyük vazife kabul ettiklerini kaydeden Başkan Büyükakın “Bizler, vefa medeniyetinin mirasçılarıyız. Sizler, yalnızca bir neslin temsilcileri değil, bu toprakların hafızası, irfanı ve vicdanısınız. Yaşanmışlıklarınız, tecrübeleriniz ve nasihatleriniz bizler için en kıymetli hazinedir. Geleceğin temelleri, geçmişin taşlarıyla döşenir. İşte bu yüzden, sizlere hak ettiğiniz değeri göstermek, sizleri huzurlu, güvenli ve mutlu kılmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.” dedi.

Başkan Büyükakın şöyle devam etti “Bu anlayışla, büyüklerimizin sosyal yaşamın içinde aktif kalmasını sağlamak, sağlık ve refahlarını desteklemek adına birçok projeyi hayata geçirdik. “Geniş Ailem” projemiz ile kimsesi olmayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor, “Hayatın İçindeyim” projemiz ile onları yeniden üreten, keşfeden ve paylaşan bireyler olarak toplumla iç içe tutuyoruz. “Hayata Tutun” projemizle, evlerinde güvenle yaşamalarını sağlıyor, “Gönül Kazan” projemizle sıcak bir yemeği, gönül sıcaklığıyla birlikte sunuyoruz.

Sizler bizim bereketimizsiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta vurguladığı gibi, büyüklerimizin duası, bizim en büyük gücümüzdür. Biz, dualarınızla güçlenen, hatıralarınızla anlam bulan bir milletiz. Sizlerin huzuru, bizim huzurumuzdur; sizlerin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yaşlılar Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu ömürler diliyorum. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin.”



(Ömer İLGEÇ)