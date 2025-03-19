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Başkan Büyükakın: “Sizlerin hizmetkârıyız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Yığılcalılar Derneği’nin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, “Bizler hizmetkârız, sizler ise baş tacımızsınız” dedi.

Başkan Büyükakın: 'Sizlerin hizmetkârıyız”

19 Mart 2025 Çarşamba 10:45

 BÜYÜKAKIN, YIĞILCALILAR’A KONUK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükakın önceki akşam da AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte Kocaeli Yığılcalılar Derneği'nin iftarına katıldı. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetimi tarafından ağırlanan Başkan Büyükakın, Türk milletinin kadirşinaslığını ve Türkiye’nin küresel sorumluluğunu vurguladı. Türkiye’nin tarih boyunca adaletin ve huzurun teminatı olduğunu belirterek, yeni yüzyılda da bu misyonun güçlenerek devam edeceğini söyledi.

 

“BİZLER SİZLERİN EMANETÇİLERİYİZ”

Başkan Büyükakın, vatandaşlarla gönülden bir bağ kurduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Gönül muhabbet ister, sevildiği yere gider. Bizleri buraya davet etmeniz, bize duyduğunuz sevgiyi ve güveni gösteriyor. Misafirperverliğiniz, samimiyetiniz ve gönüllerinizi bize açtığınız için teşekkür ediyorum. Bizler sizin seçtiğiniz vekilleriz, asıl olan milletimizin kendisidir. Bizler hizmetkârız, sizler ise baş tacımızsınız."

 

“TÜRKİYE’YE İNANIN, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE İNANIN”

Başkan Büyükakın, Türkiye’nin yeni yüzyılda küresel bir güç olarak yükseldiğini belirterek, “Gençlerimize sesleniyorum: Türkiye’ye inanın, Türkiye’nin geleceğine inanın. Umutsuzluğa kapılmayın. ‘Biz yapamayız’ demeyin. Tarihte başardık, bugün de başarıyoruz, yarın çok daha iyisini yapacağız” dedi.

 

“MAZLUMLARIN BAYRAM ETTİĞİ GÜN GERÇEK BAYRAM OLACAKTIR”

Konuşmasının sonunda Kadir Gecesi’ni tebrik eden Başkan Büyükakın, mazlum coğrafyalar için de dualar etti. Başkan Büyükakın sözlerini şöyle tamamladı: “Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bayrama sevdiklerinizle birlikte ulaşmanızı nasip etsin. Ama unutmayalım, gerçek bayram, Filistin’de zulmün bittiği, çocukların ve anaların ağlamadığı, gönül coğrafyalarımızda Müslümanların soykırıma uğramadığı, dünyada mazlumların katledilmediği gün olacaktır. Milletimiz bu adaletin tesisinde önemli bir rol oynayacaktır.”

(Ömer İLGEÇ)

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