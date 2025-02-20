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Başkan Büyükakın’dan Körfez buluşmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ilimizdeki temaslarını Körfez ile sürdürdü. Körfez Ağrılılar Derneği ve önde gelen isimleri ile görüşen Büyükakın, Kocaeli’ye hizmet ve eser kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Büyükakın'dan Körfez buluşmaları

20 Şubat 2025 Perşembe 11:25

 “TÜM HAYIRLI İŞLERİN YANINDA OLUYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Körfez’de önemli temaslarda bulundu. Sabah saatlerinde Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Vedat Kılıç ve yönetimiyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, ilimizde yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının tüm hayırlı işlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

 

“KOCAELİ’YE HİZMET VE ESER KAZANDIRIYORUZ”

Başkan Büyükakın, samimi misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için dernek yönetimine teşekkür ederek, “Şehrimize hizmet ve eser kazandırmak için yoğun çaba gösterirken, esas olan gönüllere girmeyi de ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Dernek Başkanı Kılıç ise Başkan Büyükakın’ın ziyaretinden onur duyduklarını dile getirerek, “Büyükşehir Belediyemizin Körfez ilçemize olan katkılarını takdir ediyoruz” dedi.

 

“GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Başkan Büyükakın daha sonra bölgenin önde gelen isimlerinden Ali Çakır ve Mehmet Allak’ı da ziyaret ederek hasbihal etti. Bu ziyaretlerde geçmişin birikimiyle geleceğe daha güçlü adımlar atacaklarını belirten Büyükakın, “Tecrübelerden güç alarak, geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan ziyarette Başkan Büyükakın’a eşlik etti.
(Ömer İLGEÇ)

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