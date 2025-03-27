Başkan Büyükgöz amatörü iftarda ağırladı

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında Gebzeli hemşerileriyle iftar davetlerinde bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün son konukları, ilçedeki amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcu gençler oldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftar buluşmalarını sürdürüyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında Gebzeli hemşerileriyle iftar davetlerinde bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün son konukları, ilçedeki amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcu gençleri oldu. “Gebze’de Mevsim Ramazan” iftar buluşmalarını sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçedeki amatör spora gönül veren, katkı sağlayan yöneticileri ve sporcuları Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda ağırladı.

SPORCULAR VE KULÜPLER

İftar programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Büyük Birlik Partisi Gebze İlçe Başkanı Emre Özyürek, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular katıldı.

75 BİN EVLADIMIZ SPORLA TANIŞIYOR

Yapılan dua ve okunan Kur’an tilavetinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Göreve geldiğimiz ilk andan bugüne kadar ki süreçte; spora ve sporcuya dair altyapıyı güçlendirmek ilk önceliğimiz oldu. Göreve başladığımızda Gebze’de günlük 7 bin 500 çocuğumuzun spor yapma imkanı vardı. Bugün geldiğimiz noktada Gebze’mizde, 75 bin çocuğumuzun spor yapma imkanı var. Belediyenin bir tane lisanslı sporcusu yoktu. Bugün 250’ye yakın lisanslı sporcumuz var hamd olsun. 2-3 spor dalında faaliyet gösterirken bugün 32 branşta Gebze Belediyesi spor faaliyetlerini sürdürüyor.

GELECEKTE GÜÇLÜ BİREYLER

Çocuklarımızı sporda da güçlü kılmanın yanında, onları geleceğe hazırlamak, gelecekte güçlü bireyler olarak yetişmelerini temin etmek için, sokağın ve sosyal medyanın tehlikelerinden uzak tutmak, sporla hemhal olmalarını sağlamak için bundan sonrada çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte hissettik. Mağfiret ve paylaşma ayı olan bu mübarek Ramazan ayında rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah.

KAYMAKAM ÖZYİĞİT VE AYDIN’DAN TEBRİK

Ramazanınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de konuşmasında, amatör sporun Gebze’de gelişmesine katkılarından ve desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibini kutladı. Kaymakam Özyiğit ayrıca iftara katılan konukların yaklaşan Ramazan bayramlarını da tebrik etti. ASKF Başkanı Murat Aydın da konuşmasında, amatör spora desteklerinden ve katkılarından ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



(Ömer İLGEÇ)