Başkan Büyükgöz: Gençlik Bizim İçin Önemli Gebzeli gençlere yönelik hizmet ve projelere önem veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitim gören gençlerle çay sohbetinde bir araya geldi.

24 Şubat 2025 Pazartesi 11:14