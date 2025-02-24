Başkan Büyükgöz: Gençlik Bizim İçin Önemli

24 Şubat 2025 Pazartesi 11:14
Başkan Büyükgöz gençlerle çay sohbetinde buluştu. Gebzeli gençlere yönelik hizmet ve projelere önem veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Eski adliye binasının alınarak baştan aşağıya modernize edilip Gebzeli gençlerin kullanımına Güzide Gençlik Merkezi olarak sunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; merkez içerisinde hizmete açılan Güzide Kafe’de gençlerle çay eşliğinde sohbet etti. Merkezde devam eden sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine ilişkin gençlerle sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gençlik bizim için önemli. Vaktimizin, kaynağımızın büyük bir kısmını onlara ayırıyoruz. Sık sık gençlerle bir araya geliyor; her fırsatta Güzide Gençlik Merkezimizi ziyaret ediyorum. Güçlü bir gençlik aynı zamanda güçlü bir Türkiye demek... O halde güçlü Türkiye için nice gençlik projelerine...” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)
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