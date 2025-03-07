Başkan Büyükgöz; Hemşerilerinin hanelerine konuk oluyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftara Gebzeli hemşerilerine konuk olmayı sürdürüyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında Gebzeli hemşerilerinin hanelerine konuk olmaya devam ediyor. Gaziler Mahallesi sakinlerinden Uğuz ailesinin evine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ayhan Uğuz ve aile fertleriyle birlikte oruç açtı. Uğuz ailesine konukseverliklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Büyükgöz, “Bereket, mağfiret ve aynı zamanda paylaşma ayı olan bir Ramazan ayına bir kez daha ulaştık hamdolsun. Önü rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da Cehennem’den kurtuluş olan, 11 ayın sultanı Ramazanın manevi iklimi, bizleri bu sene de sarmış durumda hamdolsun. Müslümanların rızıklarının da artırılacağı mübarek Ramazan ayı, paylaştıkça daha güzel…

RAMAZAN BEREKET VE PAYLAŞMA AYI

Biz de minvalde hemşerilerimize konuk olarak Ramazan ayının güzelliklerini kıymetli vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bizleri bu akşam hanesinde misafir eden Ayhan Uğuz ve ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını bereket ve huzur dolu geçirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

BAGUÇ’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İftarın ardından Gaziler Mahallesi sakinlerinden Gürsel Ürpekli ve ailesine misafir olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ikram edilen çay eşliğinde hane halkıyla muhabbet etti. Ürpekli ailesini ziyaretinin ardından, belediye basın yayın servisinde görevli personel Sercan Baguç’u evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyon geçiren Baguç’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından teravih namazını Bilali Habeşi Cami’nde kılan Başkan Büyükgöz, namazın ardından cami cemaatiyle hasbihal etti.

RABBİM İBADETLERİMİZİ KABUL EYLESİN

Tüm hemşerilerinin, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tebrik eden Başkan Büyükgöz, “Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, edilen duaları ve ibadetleri makbul eylesin inşallah.Rabbim birliktelik, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı’na ulaştırmayı nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)