Başkan Büyükgöz; “Muhabbetin Mevsimi İftar” Buluşmalarında Ağırlıyor

11 AYIN SULTANI RAMAZAN AYI
İftar saatinden önce hazırlanan sinevizyon gösteriminin izletildiği programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konukların mübarek Ramazan ayını tebrik ederek başladığı konuşmasında, “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı inşallah şahsımıza, ailemize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve gönül coğrafyamıza hayırlara vesile olur inşallah.
KADINLAR GÜNÜ TEBRİĞİ
Rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu ayı en güzel şekilde, hakkını bilerek, şükretmeyi, hamd etmeyi, hamd ve şükrün edasını layığı ile yapmayı nasip etsin” dedi. İftara katılan kadın misafirlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden Başkan Büyükgöz, hanımlara çiçek takdiminde bulundu.
GAZETECİLERE BAŞARI TEMENNİSİ
Programa katılan gazetecilere kamuoyunu aydınlatmaya yönelik gazetecilik faaliyetlerinde kolaylıklar ve başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gazete Ulus ve Gebze Yeni Haber gazetelerinin de kuruluş yıldönümlerini tebrik etti. Selamlama konuşmasının ardından konuklar birlikte oruçlarını açtı. Program, Kur’an tilaveti ve yapılan yemek duasıyla sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)