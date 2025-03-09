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Başkan Büyükgöz; “Muhabbetin Mevsimi İftar” Buluşmalarında Ağırlıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve bölge basınının temsilcilerini “Muhabbetin Mevsimi İftar Buluşmaları” programında ağırladı

Başkan Büyükgöz; 'Muhabbetin Mevsimi İftar” Buluşmalarında Ağırlıyor

09 Mart 2025 Pazar 10:42

 Gebze’de ‘Muhabbetin Mevsimi İftar Buluşmaları’ devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Gebze Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, ilçede yayın yapan basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteciler katıldı. Barış Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk ve yönetimi, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve konuklar katıldı. 

11 AYIN SULTANI RAMAZAN AYI 

İftar saatinden önce hazırlanan sinevizyon gösteriminin izletildiği programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konukların mübarek Ramazan ayını tebrik ederek başladığı konuşmasında, “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı inşallah şahsımıza, ailemize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve gönül coğrafyamıza hayırlara vesile olur inşallah. 

KADINLAR GÜNÜ TEBRİĞİ 

Rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu ayı en güzel şekilde, hakkını bilerek, şükretmeyi, hamd etmeyi, hamd ve şükrün edasını layığı ile yapmayı nasip etsin” dedi. İftara katılan kadın misafirlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden Başkan Büyükgöz, hanımlara çiçek takdiminde bulundu. 

GAZETECİLERE BAŞARI TEMENNİSİ 

Programa katılan gazetecilere kamuoyunu aydınlatmaya yönelik gazetecilik faaliyetlerinde kolaylıklar ve başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gazete Ulus ve Gebze Yeni Haber gazetelerinin de kuruluş yıldönümlerini tebrik etti. Selamlama konuşmasının ardından konuklar birlikte oruçlarını açtı. Program, Kur’an tilaveti ve yapılan yemek duasıyla sona erdi. 
(Ömer İLGEÇ)

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