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Başkan Büyükgöz Onları Unutmadı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; anneleri veyahut babaları ebediyete irtihal eden Gebzeli yetim ve öksüz çocukları aileleriyle birlikte iftarda ağırladı.

Başkan Büyükgöz Onları Unutmadı

15 Mart 2025 Cumartesi 10:33

 Başkan Büyükgöz, yetim ve öksüz çocukları aileleriyle birlikte iftarda ağırladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; anneleri veyahut babaları ebediyete irtihal eden Gebzeli yetim ve öksüz çocukları ağırladı. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar programa ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, ilçe protokolü, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Yapılan duanın ve ezanın ardından çocuklar ve aileleriyle birlikte iftarını yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizler, yetim bir Peygamberin ümmetiyiz.

ONLARIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bu nedenle Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’ın emaneti olan yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir değer veriyor; onların mutluluğu için çalışıyoruz. İftarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise selamlama konuşmasında, “Bugün ki davetimizde ev sahipliği yapan değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizler her türlü takdir ve beğenin üzerinde her şeyi hak eden velilersiniz. Sizler toplumumuzun öncüsü ailelersiniz. Bu çabanızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

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