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Başkan Büyükgöz Şehit Aileleri ve Gazileri İftarda Ağırladı

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; şehit aileleri, yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz Şehit Aileleri ve Gazileri İftarda Ağırladı

20 Mart 2025 Perşembe 10:49

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; şehit aileri, yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve Gebze Kaymakamlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye birim müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Şehit aileleri ve gazilerin yoğun katılım gösterdiği iftar programı Kur’an tilaveti okunmasıyla başladı. Başkan Zinnur Büyükgöz iftar davetine katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını tek tek dolaşarak kendileri ile hasbıhal etti. 

MAKAMLARIN EN DEĞERLİSİ 

İftar programında selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Makamların en güzeli olan şehit kardeşlerimin ailelerini burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyor teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ardından konuşma gerçekleştiren Kaymakam Özyiğit ise, “Sizler Türk milletine ve devletine verebileceğiniz en büyük fedakarlığı yapmış insanlarsınız. Bir kısmınız canınız sevdiklerinizi verdiniz, şehit aileleri olarak buradasınız. Bir kısmınız canınızı ortaya koydunuz gazi olarak buradasınız. Sizlerle bir arada olmak bizim için şereftir” dedi. 

(Ömer İLGEÇ)

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