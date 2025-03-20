Başkan Büyükgöz Şehit Aileleri ve Gazileri İftarda Ağırladı

MAKAMLARIN EN DEĞERLİSİ
İftar programında selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Makamların en güzeli olan şehit kardeşlerimin ailelerini burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyor teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ardından konuşma gerçekleştiren Kaymakam Özyiğit ise, “Sizler Türk milletine ve devletine verebileceğiniz en büyük fedakarlığı yapmış insanlarsınız. Bir kısmınız canınız sevdiklerinizi verdiniz, şehit aileleri olarak buradasınız. Bir kısmınız canınızı ortaya koydunuz gazi olarak buradasınız. Sizlerle bir arada olmak bizim için şereftir” dedi.
(Ömer İLGEÇ)