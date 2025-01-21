Başkan Büyükgöz’den Pelitli Turu

LİMAT TEYZEYE EVİNDE ZİYARET
Değerli Muhtarımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Muhtar Atabey’in ardından mahalle sakinlerinden Limat Yaşin’e konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Pelitli Mahallemizde yaşayan Limat Yaşin ablamızı ziyaret ederek hâl ve hatırını sorduk. Nazik ev sahipliği ve hayır duaları için kıymetli büyüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.
ESNAFA HAYIRLI İŞLER
Pelitli sakini Limat Teyze’nin hayır duasını alan Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle esnaflarını dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler temennilerini iletti. Damgatepe Mesire alanındaki incelemelerinin ardından Pelitli Mezarlığında sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İhtiyaçlar doğrultusunda genişletme çalışması başlattığımız Pelitli Mezarlığı 1. Etap'ta incelemelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)