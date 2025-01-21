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Başkan Büyükgöz’den Pelitli Turu

Mahalle ziyaretlerine devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Pelitli Mahallesi sakinlerine konuk oldu

Başkan Büyükgöz'den Pelitli Turu

21 Ocak 2025 Salı 11:10

 Başkan Büyükgöz’den Pelitli turu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Pelitli Mahallesi’nde bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ilk durağı Mahalle Muhtarı Fuat Atabey oldu. Belediye başkan yardımcıları Mahmut Yandık, Şerif Canpolat ve teknik birim müdürlerinin de kendisine eşlik ettiği ziyaretlerin ilkini Pelitli Muhtarı Fuat Atabey’e gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Pelitli Mahalle Muhtarımız Fuat Atabey'i ziyaret ederek mahallemizle ilgili hizmet ve çalışmalarımızı konuştuk.

LİMAT TEYZEYE EVİNDE ZİYARET

Değerli Muhtarımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Muhtar Atabey’in ardından mahalle sakinlerinden Limat Yaşin’e konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Pelitli Mahallemizde yaşayan Limat Yaşin ablamızı ziyaret ederek hâl ve hatırını sorduk. Nazik ev sahipliği ve hayır duaları için kıymetli büyüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

ESNAFA HAYIRLI İŞLER

Pelitli sakini Limat Teyze’nin hayır duasını alan Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle esnaflarını dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler temennilerini iletti. Damgatepe Mesire alanındaki incelemelerinin ardından Pelitli Mezarlığında sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İhtiyaçlar doğrultusunda genişletme çalışması başlattığımız Pelitli Mezarlığı 1. Etap'ta incelemelerde bulunduk” ifadelerini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)

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