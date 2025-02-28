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Başkan Büyükgöz’den Ramazan Ayı Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Büyükgöz'den Ramazan Ayı Mesajı

28 Şubat 2025 Cuma 10:46

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını, yayınladığı görüntülü mesajla kutladı. Başkan Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değerli Gebzeli hemşerilerim; Gebze’de mevsim Ramazan dedik. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi. Hoş geldi, sefa geldi… Hepimize sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde Ramazan’ı idrak etmek nasip olsun inşallah. Biz bu ayda da sosyal yardımlar açısından gerekli çalışmaları yaptık. Hazırız. Bu anlamda ihtiyacı olan kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya gayret edeceğiz. Rahmet, bereket, mağfiret ayı olan Ramazan ayında dedik ki; Gebze’de mevsim Ramazan. Dolayısıyla bunu en güzel şekilde idrak edip en güzel şekilde hayata geçirmemiz lazım. Bu anlamda, sizlerle beraber Gebze’de Ramazan’ın bereketini hissettireceğiz inşallah. Sağlık, sıhhat içerisinde Ramazan’ın geçmesini ve bayrama mutlu bir şekilde herkesin erişmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.” 
(Ömer İLGEÇ)
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