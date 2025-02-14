Başkan Büyükgöz’e Özbekistan’dan Konuklar

Başkan Büyükgöz’e Türk dünyasından konuklar. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye Özbekistanlı belediye başkanları bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gebze’ye geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Gebze’ye gelen heyette; Özbekistan Ali meclisi Yasama Odası Başkanı ve heyet başkanı Bobur Bekmurodov, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Temsilcisi Ravshan Sırozhıtdınov, Özbekistan Ali Meclisi Milletvekili Zafer Khudaıberdıev, Navoi Belediye Başkanı Dilmurod Ergaşev, Şehrisebz Belediye Başkanı Şerzod Boriev, Semerkant Belediye Başkanı Fazlıddin Umarov, Fergana Belediye Başkanı Vosilhon Nazarov, Yangi Namangan Belediye Başkanı Jobir Abdullaev, Vekil Jumşid Urunov, Yuksalish Kurumu Başkan Yardımcısı Askar Mamatkhanov yer aldı.

MODERN BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARINI ANLATTI

İlk olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)’un yönetim kurulu üyelerine konuk olan Özbek heyete eşlik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuklarını daha sonra belediye binasında misafir etti. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın da katıldığı ziyaretler kapsamında Özbek mevkidaşlarına Gebze hakkında bilgi veren ve belediye hizmetleri ve projeleri hakkında da paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Belediyemizde ağırladığımız Özbekistan heyetine Türkiye’deki belediyelerde kullanılan ilk lityum iyon akülü modüler veri merkezi ile dijital dünyada gerçekleştirdiğimiz belediyecilik hizmetlerimizi anlattık” dedi.

ÖZBEK HEYET GÜZİDE GENÇLİK MERKEZİNDE

Belediye ziyaretinin ardından beraberindeki Özbek heyet ile Güzide Gençlik Merkezi’ne geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuklarına merkezdeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, “Gençlerimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu birçok kıymetli içerik ile donattığımız, Gebze’nin en ‘’güzide’’ merkezini Özbekistan’dan gelen heyetimizle birlikte gezdik. Değerli heyetimize; merkezimizin işleyişi, içerikleri ve etkinlikleri ile ilgili bilgi verdik” ifadelerini kullandı.

FERGANA İLE KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ

Gençlik merkezinin ardından Özbek heyete modern şehircilik uygulamalarına ilişkin sunum gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Özbekistan’ın Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanlarına, milletvekillerine ve heyete başkanlık eden Yuksalish Kurumu Başkanı, Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Yasama Odası Komitesi Başkanı Sayın Bobur Bekmurodov’a; Modern Şehircilik Planlamasında Ana Eğilimleri ve Gebze'mizde gerçekleştirdiğimiz şehircilik faaliyetlerini anlatan kapsamlı bir sunum yaptık. Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi Fergana Belediye Başkanı Sayın Vosilhon Nazarov ile önümüzdeki günlerde kardeş şehir protokolü imzalayacağız. Özbekistan'ın sanayi kenti olan Fergana şehri ile teknik, sosyal ve kültürel alanda güçlü bir işbirliği geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

(Ömer İLGEÇ)