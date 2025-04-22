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Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz'ün 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2025 Salı 10:40

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında, “23 Nisan 1920’de olağanüstü şartlar altında toplanan Büyük Millet Meclisi, önemli sorumluluklar üstlenmiş, tarihsel görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Cumhuriyeti’mizin kurulmasında hayati rol üstlenen Büyük Millet Meclisi, ülke sorunlarına her zaman sahip çıkmış, aldığı tarihsel kararlarla Cumhuriyetimizin gelişimine hız kazandırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin en büyük güvencesi olmayı geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sürdürecektir.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü bayram olarak armağan ettiği çocuklarımız, umudumuz ve geleceğimizin güvencesidir. Çocuklarımıza ve gençlerimize vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimizdir. Bu vesileyle, hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ) 

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