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Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yayınladığı mesajla Gebzeli hemşerilerinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini bayram namazı sonrası kent meydanında (Çoban Mustafapaşa Camii önü) düzenlenecek bayramlaşmaya davet etti.

Başkan Büyükgöz'ün Bayram Mesajı

28 Mart 2025 Cuma 10:33

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yayınladığı mesajla hemşerilerinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bu yıl Ramazan ayının tüm güzellikleriyle birlikte idrak edildiğini belirten Başkan Büyükgöz, “Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi manevi duyguların doruğa yükseldiği, halkımızı ve Müslümanları birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli, aile, akraba, komşuluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeliyiz.

BAYRAMIN MANEVİ ATMOSFERİ

Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferinden yararlanarak tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeliyiz. Ramazan’ın getirdiği sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının hayatımızın her gününe sirayet etmesi temennisiyle, İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini bayram namazı sonrası kent meydanında (Çoban Mustafapaşa Camii önü) düzenlenecek bayramlaşmaya davet etti. 

(Ömer İLGEÇ) 

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