Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı

BAYRAMIN MANEVİ ATMOSFERİ
Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferinden yararlanarak tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeliyiz. Ramazan’ın getirdiği sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının hayatımızın her gününe sirayet etmesi temennisiyle, İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini bayram namazı sonrası kent meydanında (Çoban Mustafapaşa Camii önü) düzenlenecek bayramlaşmaya davet etti.
(Ömer İLGEÇ)