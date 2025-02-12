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Başkan Büyükgöz’ün Berat Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Mağfiret gecesi olarak da bilinen bu mübarek gecenin bütün müminlerin tevbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını diliyor, tüm hemşerilerimin ve İslam dünyasının Berat kandilini tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Büyükgöz'ün Berat Kandili Mesajı

12 Şubat 2025 Çarşamba 15:45

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı. Mübarek gün ve gecelerin bizlere gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Berat Kandili bizlere, her tür kötü duygulardan, haksızlık ve adaletsizlikten, kin, nefret ve intikam duygularından arınmayı; Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğretir. Allah'a yakınlaşmak, kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendirmek için bir vesile olan Berat Kandili’nde dünyanın birçok yerinde savaş, acı ve türlü zorluklarla yaşayan kardeşlerimizin kurtuluşu için dua etmeli, Rabbimizden tüm İslam aleminin ve dünyamızın huzur ve barış içinde yaşaması için niyazda bulunmalıyız. Mağfiret gecesi olarak da bilinen bu mübarek gecenin bütün müminlerin tevbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını diliyor, tüm hemşerilerimin ve İslam dünyasının Berat kandilini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)
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