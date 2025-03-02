Başkan Büyükgöz’ün Bosna Hersek Temasları

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna Hersek’e giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “ Değerli mevkidaşım Ilidža Belediye Başkanı Nermin Muzur ile bir araya geldik. Gebze Belediyesi ile Ilidža Belediyesi arasında gerçekleştirilebilecek iş birliğini ve bu kapsamdaki konu başlıklarını etraflıca ele aldık” dedi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Bosna Hersek temasları. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna Hersek’e gitti. Resmi temaslar için Bosna Hersek’e giden Başkan Büyükgöz, “Resmi temaslar kurmak üzere bulunduğumuz Bosna Hersek’te; Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'ın misafiri olduk. Değerli Rektörümüze nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GEBZE’YE YENİ KARDEŞ BELEDİYE

Üniversite ziyaretinin ardından Ilidza Belediye Başkanı ile bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli mevkidaşım Ilidža Belediye Başkanı Nermin Muzur ile bir araya geldik. Gebze Belediyesi ile Ilidža Belediyesi arasında gerçekleştirilebilecek iş birliğini ve bu kapsamdaki konu başlıklarını etraflıca ele aldık . Kardeş belediye protokolü ile ilgili gerekli resmi adımları da ilerleyen günlerde atacağız. Bizleri, muhabbetle karşılayıp en güzel şekilde ağırlayan değerli mevkidaşım Nermin Muzur'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Görüşmelerin her iki şehir için de hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AKADEMİK TÖRENE KATILIM

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Bosna ziyaretleri kapsamında ayrıca Uluslar Arası Saraybosna Üniversitesi’nde akademik törene de katıldı. Törene ilişkin Başkan Büyükgöz yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Yılın En Başarılı Akademisyenleri Ödül Törenine katıldık. Ürettikleri akademik çalışmalar neticesinde ödüle layık görülen Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)