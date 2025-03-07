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Başkan Büyükgöz’ün Kadınlar Günü Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Büyükgöz'ün Kadınlar Günü Mesajı

07 Mart 2025 Cuma 10:38

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Kadınların insan hayatının her safhasında belirleyici bir rol ve etkiye sahip olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında, “Sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Hepimizin, her insanın üzerinde bir kadın emeği var. Hepimizin ilk öğretmeni kadınlarımızdır, annelerimizdir. Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, kadınlarımıza ve annelerimize özel bir önem atfedilmiş, kadınlarımızın aile hayatında olsun, toplumsal ve siyasal hayatta olsun belirleyici rolü takdir edilmiştir.

TOPLUMUN DESTEKLENMESİ DEMEK

Hanım kardeşlerimizle ilgili projelerimize yenilerini, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Kadınlarımızın, annelerimizin gerek aile hayatında, gerekse sosyal ve kültürel hayatta daha etkin olmalarını sağlayacak adımlarımızı artıracağız. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlarımıza minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor, Kadınlar Gününüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ) 

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