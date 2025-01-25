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Başkan Büyükgöz’ün Miraç Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Miraç Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Büyükgöz'ün Miraç Kandili Mesajı

25 Ocak 2025 Cumartesi 15:30

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Miraç Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Miraç hadisesi Peygamberimizin(S.A.V) İslam’a davet sürecinde gerçekleşen mukaddes bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesidir. Miracın özünde her türlü kötülükten arınma,  fedakârlık, paylaşma, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahî emirlere teslimiyet göstererek tertemiz bir kulluğa ve yüce mertebelere erişme vardır. Miraç hadisesi bizlere ilahi rahmet ve huzura erişmenin kalp ve ruh temizliğinden ve ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini bildirmektedir” dedi. Gebzeli hemşerileri başta olmak üzere, tüm Müslümanların ve İslam dünyasının Miraç Kandilini tebrik eden Başkan Büyükgöz; bu mübarek gecede yapılan samimi dua ve yakarışların kabul edilmesini ve tüm insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diledi.
(Ömer İLGEÇ)
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