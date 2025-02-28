Başkan Çiftçi’den Ramazan ayı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm Çayırovalıların ve İslam alemin Ramazan ayını huzur, mutluluk ve bereketle geçirmesini dileyen Çiftçi, şunları dile getirdi ; “Yine bir Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını ve huzurunu yaşamaktayız. Ramazan ayı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Manevi arınmanın, nefsimizi terbiye etmenin ve Yüce Allah’a yakınlaşmanın fırsatı olan bu mübarek ayda, yapacağımız ibadetlerin, tutacağımız oruçların ve edeceğimiz duaların kabul olmasını diliyorum.

MUKADDES BİR AYDIR

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Rabbim tutacağımız oruçları kabul eylesin, Ramazan ayının bereketini, huzurunu hem ülkemizde hem de tüm dünyada, gönül coğrafyamızda etkili olmasını vesile kılsın.

RAMAZAN AYI MÜBAREK OLSUN

Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Tüm Çayırovalı hemşehrilerimin ve İslam Alemi’nin Ramazan-ı Şerif’i hayırlı ve mübarek olsun.”

(Ömer İLGEÇ)