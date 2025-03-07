BAŞKAN KOCAMAN MUHTARLARLA BULUŞTU

Ramazan ayı münasebetiyle Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepeli muhtarlarla bir araya geldiler.

Ramazan ayının manevi atmosferi vesilesiyle, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Kartepeli muhtarlarla Derbent Park Otel’de buluştu.

GENİŞ KATILIM

İftar programına Kaymakam Öztürk ve Başkan Kocaman'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ile toplam 32 mahalle muhtarı da katılım gösterdi.

BİRLİKTE İFTAR YAPTIK

İftardan sonra Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Soframıza bereket, gönüllerimize merhamet. Ramazan’ın huzur dolu atmosferinde, İlçe Kaymakamı Hasan Öztürk ile birlikte kıymetli muhtarlarımızla iftarımızı açtık. Rabb’im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin” açıklamasında bulundu.

GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZSINIZ

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman, “Vatandaşlarımızla aramızda bir köprü vazifesi olan muhtarlarımız yerel yönetimin en önemli adımıdır. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız” ifadelerini kullandı.

İSTİŞARE YAPILDI

Programın ardından Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

(Ömer İLGEÇ)