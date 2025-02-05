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Başkan Ömeroğlu’ndan 6 Şubat Depremi’nin 2. Yıl Dönümü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ömeroğlu'ndan 6 Şubat Depremi'nin 2. Yıl Dönümü Mesajı

05 Şubat 2025 Çarşamba 16:08

 BAŞKAN ÖMEROĞLU, MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:
“6 Şubat 2023’te yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde binlerce vatandaşımızı kaybettik, milyonlarca insanımız evsiz kaldı, hayatları altüst oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve 
Elâzığ’da büyük yıkımlara yol açan bu felaket, milletimizin hafızasında derin izler bıraktı.
Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız hâlâ büyük zorluklarla mücadele ediyor. Kalıcı konut ihtiyacı, altyapı eksiklikleri ve ekonomik sıkıntılar, bölgedeki en büyük sorunların başında geliyor. Yaşanan bu felaketlerden ders alarak, ülkemizin her köşesinde depreme dayanıklı şehirler inşa etmek için daha fazla çaba göstermeliyiz.

Afet yönetimi sadece kriz anlarında değil, uzun vadeli planlama ve tedbirlerle sürdürülebilir hale getirilmelidir. Bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak, sağlam yapılaşma, kentsel dönüşüm ve afet bilinci konusunda daha kararlı adımlar atmalıyız.
Dilovası Belediyesi olarak, her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Deprem gerçeğini unutmadan, daha güvenli ve dirençli şehirler için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
(Erkan ERENLER)
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