Başkan Ömeroğlu’ndan 6 Şubat Depremi’nin 2. Yıl Dönümü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BAŞKAN ÖMEROĞLU, MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

“6 Şubat 2023’te yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde binlerce vatandaşımızı kaybettik, milyonlarca insanımız evsiz kaldı, hayatları altüst oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve

Elâzığ’da büyük yıkımlara yol açan bu felaket, milletimizin hafızasında derin izler bıraktı.

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız hâlâ büyük zorluklarla mücadele ediyor. Kalıcı konut ihtiyacı, altyapı eksiklikleri ve ekonomik sıkıntılar, bölgedeki en büyük sorunların başında geliyor. Yaşanan bu felaketlerden ders alarak, ülkemizin her köşesinde depreme dayanıklı şehirler inşa etmek için daha fazla çaba göstermeliyiz.





Afet yönetimi sadece kriz anlarında değil, uzun vadeli planlama ve tedbirlerle sürdürülebilir hale getirilmelidir. Bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak, sağlam yapılaşma, kentsel dönüşüm ve afet bilinci konusunda daha kararlı adımlar atmalıyız.