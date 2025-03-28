Bayram boyunca ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla 30 Mart-01 Nisan tarihleri arasında otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında ücretsiz hizmet verecek.

BÜYÜKŞEHİR ZİYARETLERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayramın huzur ve mutluluğunu vatandaşlarla paylaşmak ve onların bayram ziyaretlerini daha da kolaylaştırmak için ücretsiz ulaşım desteği verecek. Bu kapsamda vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart Pazar günü ile bayramın son gününe denk gelen 01 Nisan Salı günü 24.00’e kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

TOPLU TAŞIMADA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ücretsiz ulaşım Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları e-komobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak.

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Hat 700 hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)