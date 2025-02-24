BELGESEL GÖRÜNTÜLERLE DEPREMİN VURDUĞU HATAY’DAN NOTLAR

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi ile ilgili İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı kütüphanesi olarak geleceğe bilgi belge ve deprem arşivi bırakmak için deprem bölgesinde araştırmalar yapıp belgesel çekmeye devam ediyorum. Dünyanın birçok bölgesinden bizim gibi belgeselcilerlerlede söyleşiler yaparak belgeselcilerin gözü ile deprem gerçeğinide belgelemiş olduk.

Bugünkü makalemde sizlere deprem bölgesi Hatay’dan belgesel görüntülerle tespit ettiğim www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayınları ile deprem gerçeği konusunu yazmak istiyorum.





BİRÇOK ÜLKEDEN BELGESEL EKİBİ HATAY’DA DEPREM ENKAZINDA BELGESEL ÇEKERKEN BİZDE ONLARIN BELGESELİNİ ÇEKEREK TARİHE NOT DÜŞTÜK





TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK DEPREMİN VURDUĞU HATAYDAY’DA ARAŞTIRMA YAPTIK





Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetimi olarak depremin vurduğu Hatay Antakya ilçesini ziyaret edip Habibi Neccar camisi önünde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaptık.

TDGF Genel başkanı Menderes Demir ve genel başkan vekili olarak şahsım Sivas radyo ve tv'nin sahibi Ahmet Hasdemir ile birlikte gezerek depremzedelerle görüşüp belgesel çekimi yaptık yardımların devam etmesini istedik.





TDGF GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR’İN KAMERASINDAN DEPREM BÖLGESİ





HATAY TARİHİÇİSİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Deprem , Hatay Antakya’da yaşayan Hatay tarihçisi Mehmet Tekin’ide aramızdan aldı , mekanın cennet olsun Mehmet Hocam. 9 ay önce belgesel seslendirme yönetmeni değerli arkadaşım Mahmut Yıldırım beyin rehberliğin de merhum Mehmet Tekin ile yaptığımız belgesel röportajı sizlerle paylaşıyorum.





GÖNLÜ ZENGİN DEPREMZEDENİN DUYGULANDIRAN İSTEĞİ

HATAYIN ÜNLÜ TATLICISI ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE ÜCRETSİZ TATLI YAPMAK İÇİN UN VE ŞEKER İSTİYOR

Hatay’ın ünlü tatlıcısı depremzede Ali usta ev ve iş yerlerinin çöktüğünü kendisine un şeker ve yağ verilmesi halinde Hatay’ın ünlü tatlısını yaparak depremzedelere yardım için Hataya gelen AFAD ekipleri asker polis STK yetkilileri ve yardım getiren hayır sever vatandaşlara ücretsiz dağıtmak istediğini söyledi.

HATAY ANTAKYA İLE İLGİLİ BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

* Medeniyetler şehri Hatay

* Hatay 4000 yıllık geçmişe sahip...

* Dünyada kurulan ilk şehirdir...

* Buzamana kadar depremde 7 defa olduğu gibi yıkılıp tekrar kuruldu...

* Antakya Mozaik Müzesi, Mozaikleri bakımından Dünyada ikinci sırada...

* Dünyadaki ilk kilise olan St. Pierre Kilise’si Hristiyanlığın yayıldığı ilk mağara kilise buradadır...

* Hristiyanlara "HIRISTIYAN"ismi ilk burada verilmiştir...

* Türkiyenin en uzun kumsalları buradadır. 12 km

* İstikameti dolayısıyla tamamiyle "Güneyden" gelip "Kuzeye" dökülen iki ırmaktan biri olan Asi Nehri Güney’den Kuzey’e ters akan tek nehirdir...

* Fetihler dışında müslümanlık Anadoluya ilk olarak buradan girmiştir "Habib-i Neccar Camii Anadolu'da yapılan ilk camidir"

* Eski dünyanın bilinen en uzun surları buradadır. Antakya Kalesi 26 km

* Eski Dünyanın en büyük ticaret yolları buradan başlamış ve bitmiştir "İpek-Baharat”

* M.Ö sinden 18 yy.la kadar nehir vasıtasıyla içeriye kadar deniz ticaretinin yapıldığı tek yerdir...

* Hatay, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Devlet olma özelliğini kazanmış tek vilayettir...

* M.Ö 300 yılında kurulan Antakya, M.Ö I. yy antik dünyanın üç büyük şehrinden biriydi...

* Dünyada ilk Olimpiyatlar burada yapılmıştır."Roma döneminde yapılan Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştır."

* HatAy ismi Atatürk tarafından verilmiştir

Sınırdaki ışık anlamına gelir.

* Antakya müzesindeki para koleksiyonu dünyada 3. sırada yer almaktadır...

* İlk sokak lambaları Antakya'da kullanıldı "Dünyada meşalelerle aydınlatılan ilk sütunlu cadde olan HEROD CADDESİ (KURTULUŞ CADDESİ) Antakya’dadır...