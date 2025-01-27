Belgesel Tadında 2000 Yıllık Tarihi Köprüde Devri Alem

Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze'de konuyla ilgili yayınlanan makalelerim
Köprü gönülden gönüle kurulan yoldur
Köprü sevda türküsü aşk şarabı gurbet şiiridir
Köprü tarih Kültür medeniyet sanattır
Köprü hikaye roman arkadaş vefalı dosttur
Köprü üzerine belgeseller ve filimler çekilmiş
Köprü anlatılmaz yaşanır.Herkesin gönül dünyasında bir köprüsü vardır. Benim gönül coğrafyamda birçok köprüm vardı. Her biri benim için çok ayrı anlam ve önemi olan köprülerdir. Orhon ırmağınan Amuderyaya. Yenisey'den Siriderya. Nil'den Tunaya İdil nehrinden Fırat'a Anadolu nehirleri üzerindeki kemer köprüler.
Köprüler beni hep etkilemiş Orta Asya'dan Kafkaslar’a Anadolu'dan Balkanlar’a Horasan'dan Ortadoğu’ya Kuzey Afrika’dan Endülüs İspanya’sına çok sayıda köprüden geçtim. Devri Alem kameralarına Belgesel kaydı yapmak için kilometrelerce yol giderken yorulmadım. Kemerli taş köprülerin karşısına geçip saatlerce o köprüleri seyredip muhteşem manzarasını sadece kamerama değil gönlüme ve kalbime kaydettim.
Benim ilk gördüğüm kemerli taş köprü Giresun Espiye ericek yayla yolunda Selçuklu döneminden kalma tarihi Ericek köprüsü
Rahmetli babamla yaylaya gidip gelirken Ericek köprüsün'den koyun sürüsü ile gelip geçerken babamın elinden tutar köprünün altından çağlayarak akan Karadua deresi beni etkiler ve heyecanlandırırdı
En Son gördüğüm taş köprü 26 Ocak 2021 günü Kocaeli körfez ilçesi iki bin yıllık tarihi Taşköprü oldu oğlum ve torunumla taş köprüden geçtik belgesel Çekimi yapıp Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaparak belgesel tadında Kocaeli Kültür tarihine yolculuğa çıktık
Roma döneminden kalma tarihi 2000 yıllık taş köprüde yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum