BELGESEL TADINDA BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ FİNLANDİYA YOLUNDA TÜRK TARİHİNE YOLCULUK

Finler, atalarının kadim Türk tarihinin ata yurdu Altay Dağları olduğunu söyler. Türk tarihinin tapu senedi Orhun Kitabeleri'ndeki "Türk" kelimesini 1890'da okuyan ilk bilim adamı Finli bir tarihçi olmuştur. Tarih boyunca ilişkiler içinde olduğumuz Finlandiya ve Fin toplumu, İskandinav ve Baltık ülkelerinin merkezinde yer almaktadır.







Finler, atalarının kadim Türk tarihinin ata yurdu Altay Dağları olduğunu söyler. Türk tarihinin tapu senedi Orhun Kitabeleri'ndeki "Türk" kelimesini 1890'da okuyan ilk bilim adamı Finli bir tarihçi olmuştur. Tarih boyunca ilişkiler içinde olduğumuz Finlandiya ve Fin toplumu, İskandinav ve Baltık ülkelerinin merkezinde yer almaktadır.

Helsinki'ye Uçuş ve Tarih Hatıraları

Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan İskandinav ve Baltık ülkelerinin merkezi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye uçarken, Altay Dağları ve Orhun Kitabeleri'nde çektiğimiz belgeselleri hatırladım.

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Beyaz zambaklar ülkesi Finlandiya'ya gitmek üzere kalkan uçağın penceresinden Marmara Denizi üzerinde Tuzla'nın kuş bakışı manzarası muhteşem görünüyordu. Uçağımız Dilovası Bayramoğlu üzerinden yönünü Finlandiya'ya çevirdiğinde, Aslan Çimento fabrikasının çevreye verdiği büyük zararla bir kez daha karşılaştık. Bu fabrika çevreye büyük zarar veriyor. Gebze bölgesinin havadan belgesel çekimlerini yaparken, Gebze'nin son 50 yılda nasıl çarpık ranta dayalı hormonsal olarak büyüdüğünü düşündüm.

Türk ve Fin Sanayi Modeli

Sanayi kuruluşlarını planlı ve organize etmek için kurulan sözde organize sanayi bölgeleri, arsa simsarları tarafından vatandaşın ve devletin yerleri üzerinde üç beş kuruşa kamulaştırma ile zorla ele geçirilip gerçek sanayi kuruluşlarına çok büyük paralara satılmaktadır. Gebze bölgesindeki bu durum, bilimsel araştırmalara konu olmalıdır.

Finlandiya'ya doğru uçak yolculuğumuz Karadeniz üzerinden Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya üzerinden Baltık Denizi'nde karlı bir ortamda Finlandiya hava sahasına girdik. Uçağımız Helsinki havaalanı için alçalmaya başladığında, göller ve orman denizi ile karşılaştık. Manzara muhteşemdi. Planlı ve düzenli yerleşim yerleri, ormanlar ve göl kenarındaki sanayi kuruluşlarının belgesellerini çekerken, Gebze bölgesinde sanayiyi planlamadan çok arsa rantı için kurulup vatandaş ve devletin yerleri üzerine üç beş kuruşla sözde kamulaştırma vurgunu ile çökülüp gerçek sanayiciye dolarlarla satılan organize sanayi bölgelerini hatırlayıp üzüldüm. Bu konuda kitap yazıp belgesel çekmeye karar verdim.







Finlandiya'dan Altaylara

Uçaktan Beyaz Zambaklar Ülkesi Finlandiya'nın başkenti Helsinki havaalanına indiğimde, Finlandiya'nın Türk kültür ve medeniyet tarihindeki yeri ve önemi ile ilgili araştırmamız ve Finlilerin de anavatanı olan kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı Altay Dağları'nda belgesel çekerken görüp yaşadıklarım hatırıma geldi.

Kadim Türk Boylarının Dünyaya Yayıldığı Altay Dağları

Tarih Boyu Türk-Fin İlişkileri

Türk-Fin ilişkileri tarihi ile ilgili 1914 yılında Türkiye ile Finlandiya arasında diplomatik ilişkilerin 90. yılı anısına Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan kitapçıkta şu bilgiler yer alıyor:

Beyaz Zambaklar Ülkesine Dair Efsane: Finler ve Türklerin atalarının aynı olduğu ve dillerinin aynı kökene sahip olduğuna dair birçok iddia vardır. Aslında bu teori, Fin profesör Matthias Alexander Castrén'in (1813-1852) Ural dilleri ve etnografya alanında yaptığı çığır açan çalışmalara dayalı olarak geliştirildi. Saha ziyaretleri ve doktora tezi için yaptığı araştırmalarda topladığı bilgilere dayanarak Castrén, Fince ve Fin halkının sadece Samoyed halkıyla değil, aynı zamanda Moğol ve Türk halkları ve bu halkların dilleriyle de bağlantıları olduğunu söylemiştir. Bu halkların ortak kökenlerinin şu an Rusya sınırları içinde olan Altay bölgesinden kaynaklandığını savunmuştur. Günümüz araştırmacıları bu bulguları desteklemese bile Castrén, 19. yüzyılda karşılaştırmalı dilbilim alanında dikkat çeken, öncü bir çalışma yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin atası ve ulusal kahramanı Atatürk de Türk insanının ilk dönemlerini araştırırken yaptığı çalışmalarda Finlerin tarihsel geçmişinden haberdar olmuştur. Fin Elçisi Pontus Artti, Atatürk ile kişisel olarak tanışma şerefine nail olmuş ve Atatürk'ün 1930'larda "Fin tarihine, Fin medeniyetinin beşiğine, Fin ülkesine yerleşimine, diğer milletlerle akrabalığına ve dil tutumlarına" ilişkin bilgisinin derinliğinden söz etmiştir.

Bağımsızlık mücadelelerinde zafer kazanmış ve büyük güçlerin yönettiği dünyada kendi statülerini elde etmiş bu iki cesur ülke arasında kardeşlik bağı olduğu düşüncesi temelde iki sebepten dolayı genç Türkiye Cumhuriyeti'nde yaygın bir görüştü. İlk olarak, Türk basını ve vatandaşlar tarafından Fin Kış Savaşı dikkatle takip edilmiştir. Sovyetler Birliği'nin politikaları Türkiye'de de endişelere sebep olmuştur. Finlerin kazandığı zafer Türklere de cesaret vermiş ve kararlı bir ulusun Sovyetler Birliği'nin sanıldığı kadar güçsüz olmadığı bir dönemde ne büyük şeyler başarabildiğini kanıtlamıştır. (Finlandiya Ankara büyükelçiliği)

İskandinav Ülkeleri Araştırması

6-11 Nisan 2025 tarihleri arasında İskandinav ülkeleri içinde önemli yere sahip İsveç'in başkenti Stockholm, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve Estonya'nın başkenti Tallinn'de araştırmalar yaparken, daha önce Finlandiya'da yaptığımız araştırmayı paylaşıyoruz.