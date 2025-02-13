Berat Kandili’ne anlamlı program

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Berat Kandili Özel Programı’na konuk olan ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Berat Kandili gecesinin faziletini katılımcılara anlattı.

PROF. DR. MEHMET EMİN AY KONUK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili için anlamlı bir program düzenledi. İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın konuk olduğu Berat Kandili Özel Programı’nda, mübarek gecenin fazileti anlatıldı. SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen özel programı vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz izledi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Programın konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, sözlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek başladı. Berat Gecesi’nin önemine değinen Ay, “Böylesine önemli bir programı insanları bilgilendirmek amacıyla

Kandil akşamı öncesinde düzenleme kararı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarımı iletmek isterim. Allah kendilerinden razı olsun. Aynı zamanda Başkan Vekilimiz ve bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli misafirlerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BERAT GECES’İNİN FAZİLETİ

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, ilgiyle izlenen konuşmasında Berat Gecesi’nin faziletine ilişkin Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Hz. Ali’ye rivayet edilen hadisini aktardı. Ay, söz konusu hadiste “Şaban ayının 15’i geldiğinde; gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Şunu bilin ki, o gece akşam olduktan sonra Allah yeryüzüne nüzul eder ve seslenir, “Yok mudur günahının bağışlanmasını isteyen, onu bağışlayayım. Yok mudur benden rızık talep eden, onu rızıklandırayım. Yok mudur derdi olan, onu derdinden kurtarayım” dendiğini aktardı.

BU MÜBAREK GECEYİ UYANIK VE İBADETLE GEÇİRELİM

Yüce Allah’ın böylece, tan yeri ağarıncaya kadar insanlara bu manada imkân sunduğunu kaydeden Prof. Dr. Ay, “Kardeşlerim, gelin bu gecede Rabbimizden affımızı isteyelim. Ona niyaz edelim. Maddi ve manevi rızıklarını isteyelim. Ve dertlerimizden kurtulmak için Rabbimize yalvaralım. Kısacası bu geceyi uyanık ve ibadetle geçirelim” dedi.

BİN AYDAN HAYIRLI KADİR GECESİ

Sohbette Ramazan ayının içinde yer alan Kadir Gecesi’ne de değinildi.

Kadir Gecesi’ni “en faziletli gece” olarak niteleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Rabbimizin Kadir Suresi’nde, Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiğini ve bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu söylediğini hatırlattı.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ’TEN TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Sohbetin sonunda vatandaşların Ramazan ayını şimdiden kutladığını kaydeden Mehmet Emin Ay, kendisini Kocaelililerle buluşturduğu ve böylesine anlamlı bir program düzenlediği için Büyükşehir Belediyesi’ne tekrar teşekkür etti. Başkan Vekili Berna Abiş de sahneye gelerek Prof. Dr. Ay’a çiçek takdim ederek, bilgilendirmeleri için teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)