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Beyaz Kalpler gönüllere dokundu

Büyükşehir’in Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezleri’nde aşçı yardımcılığı ve pastacılık eğitimi alan öğrenciler, sosyal yardım alan ailelere iftar menüsü hazırladı.

Beyaz Kalpler gönüllere dokundu

21 Mart 2025 Cuma 11:00

 Büyükşehir Belediyesi İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aşçı yardımcılığı ve pastacılık eğitimi alan öğrenciler, yaptıkları yemeklerle çat kapı iftar ziyaretinde bulunarak vatandaşın gönül sofrasına konuk oldu.

 

KALPLERİ ISITAN ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aşçı yardımcılığı ve pastacılık eğitimi alan öğrenciler anlamlı bir etkinlikle kalpleri ısıttı. Yardımlaşma ve paylaşma ruhunu öne çıkaran Ramazan ayında öğrencilerin hazırladığı geleneksel Türk yemekleri ile iftara hazırlık yapıldı. Böylece öğrenciler bir yandan marifetlerini gösterirken bir yandan da sosyal sorumluluk göstererek anlamlı bir projeye imza attı.

 

YEMEKLER VE TATLILAR HAZIRLANDI

Sosyal yardım alan aileler gün içinde aranarak, “İftar sofralarınızdaki lezzetler bizden, yemeklerimizle birlikte kalplerinize de misafir olmak istiyoruz” denilerek süreç planlandı. İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim alan 27 öğrencinin katıldığı etkinlikte yemekler aşçılık öğrencileri, tatlılar ise pastacılık öğrencileri tarafından özenle hazırlandı.

 

“İÇİNE SEVGİMİZİ DE KATTIK”

Atölye eğitmenlerinin de eşlik ettiği süreçte öğrenciler yemeklerini ailelere kendi elleriyle teslim etti. Kapıda güler yüzle ve heyecanla karşılanan öğrenciler yemekleri teslim ederken “İçine sevgimizi de kattık” ifadesini kullandı. Yemekleri teslim alan ailelerde, “Öğrenciler çok sevgi doluydu. Kullandıkları her kelime içimizi ısıttı. Bize gösterdikleri ilgi ve samimiyet için teşekkür ederiz” dedi. Bu anlamlı etkinlik, Beyaz Kalpler’in yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ortaya koydu. Mutfakta yeteneklerini sergilemekle kalmayan öğrenciler aynı zamanda topluma olan sorumluluklarını yerine getirerek, iyiliği ve sevgiyi yayma konusunda önemli bir attı.

(Ömer İLGEÇ)

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