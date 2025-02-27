BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ VAKFININ GTÜ ZİYARETİ

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ VAKFININ GTÜ ZİYARETİNDE BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARİHİ MÜZESİNİ DE KONUŞTUK

Tarım ve Orman Bakanlığı Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Müdürü Sn. Ferhat HAN'ı makamlarında ziyaret ederek vakıf çalışmaları ile ilgili bilgi Vakıf başkanımız İbrahim Çamkerten vakıf çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.Daha sonra her iki kurumun yetkilisinden bilgi aldık.

milletvekillerinden Eyüp Ayarın yaptığı Bilişim ve Teknoloji Vakfı Yönetim ve Mütevelli Üyeleri olarak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ı ve

milletvekillerinden Eyüp Ayarın yaptığı Bilişim ve Teknoloji Vakfı Yönetim ve Mütevelli Üyeleri olarak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ı ve

Kurucu ve onursal başkanlığını Kocaeli milletvekillerinden Eyüp Ayarın yaptığı Bilişim ve Teknoloji Vakfı Yönetim ve Mütevelli Üyeleri olarak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Müdürü Sn. Ferhat HAN'ı makamlarında ziyaret ederek vakıf çalışmaları ile ilgili bilgi Vakıf başkanımız İbrahim Çamkerten vakıf çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.Daha sonra her iki kurumun yetkilisinden bilgi aldık.

Bölgede yarım asra yaklaşan gazeteci ve belgeselci olarak 1943 yılında kurulan Çayırova teknik bahçivanlık okulundan Gebze Teknik Üniversitesine son 40 yılın canlı şahidi olarak gelişmeleri yakından takip ediyorum.

Bölgede yarım asra yaklaşan gazeteci ve belgeselci olarak 1943 yılında kurulan Çayırova teknik bahçivanlık okulundan Gebze Teknik Üniversitesine son 40 yılın canlı şahidi olarak gelişmeleri yakından takip ediyorum.

Bölgede yarım asra yaklaşan gazeteci ve belgeselci olarak 1943 yılında kurulan Çayırova teknik bahçivanlık okulundan Gebze Teknik Üniversitesine son 40 yılın canlı şahidi olarak gelişmeleri yakından takip ediyorum.

Gebze teknik Üniversitesine yaptığımız ziyaret sırasında yıllardan beri Bilim teknoloji sanayi tarihi müzesi kurulması fikrimi ve ilim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV olarak yaptığımız arşiv çalışması

Gebze teknik Üniversitesine yaptığımız ziyaret sırasında yıllardan beri Bilim teknoloji sanayi tarihi müzesi kurulması fikrimi ve ilim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV olarak yaptığımız arşiv çalışması

Gebze Teknik Üniversitesi kuruluşu yeni gibi gözükmese kuruluş tarihi oldukça eskilere dayanmakta, GTÜ’nün bulunduğu alan 1943 yılında bataklıktan kurutulup teknik bahçıvanlık okulu olarak hizmete açılmış öğrenciler yetiştirmişti.

Yıllardan beri Gebze Teknik Üniversitesi’nde GTÜ tarihini anlatan bir bölüm yapılması için çaba sarf ediyorum.

GTÜ bünyesinde bilim teknoloji ve sanayi tarihi müzesi açılması için çok çalıştık dönemin rektörü Prof Dr Haluk Görgün ile Gebze ticaret odası başkanı Nail Çiler ortak açıklama yapmalarına rağmen müze kurulamadı.

50 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda arşiv kitap kütüphane ve tarihi değerlerimize çok önem veriyor bu düşüncelerle geçtiğimiz aylarda GTÜ kütüphanesine ziyaret yaparak kitap bağışı yapma isteğimi yetkililere ilettim.

Konuyla ilgili makalemi sizlerle paylaşmak istiyorum

Gebze Teknik Üniversitesine Kitap Bağışladık

İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı http://www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanesi olarak Gebze teknik Üniversitesi kütüphanesine Kocaeli ve Gebze ile ilgili 47 adet bölgemiz için çok önemli kitap hediye ederek tarih ve kültürümüze vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.

Gebze teknik üniversitesine yaptığımız kitap bağışından dolayı Gebze Teknik Üniversitesi kütüphane ve Dokümantasyon Daire başkanı Bahtiyar Telli bey tarafından tarafımıza verilen teşekkür belgesini Bahtiyar beyin elinden aldık.

Kültür Bakanlığı ve Kocaeli valiliği olurları ile Kocaeli’nde açılan ilk özel kütüphane olan İKTAV araştırma merkezi kütüphanemiz ile ilgili TRT'de yayınlanan haber .

GTÜ’ye Yarım Asır Sonra Vefa Ziyareti

Yazımızın başlığına konu olan Gebze Teknik Üniversitesi tarihinde 1943 yılında kurulan Kocaeli Gebze Teknik Bahçivanlık okulu çok önemli yer tutmakta.Teknik bahçivanlık okulu mezunları geçtiğimiz ayda Gebze Teknik Üniversitesine düzenledikleri vefa ziyareti çok önemli.

Ziyaretle ilgili Gebze gazetesinde yayınlanan haber

GTÜ Kampüsü içinde yer alan, döneminin Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu ve Ziraat Meslek Lisesi okulları mezunu 34 kişi, eğitim gördükleri alanları yarım asır sonra ziyaret ettiler.

TC. Tarım Bakanlığı Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu ve Ziraat Meslek Lisesi 1966-1972 dönemleri öğrencileri yıllar sonra eğitim gördükleri şimdi Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Kampüsü içinde yer alan derslik ve idari binaları ziyaret ettiler. Eğitim ve öğretim hayatlarına 60’larda başlayıp 70’lerin ilk yıllarında mezun olan 34 kişi birbirlerini çeşitli kanallardan bularak bir araya gelip yıllar sonra ilk kez okullarını gezdiler. Gurup 1943 yılında Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu olarak başlayan daha sonra Ziraat Meslek Lisesi olarak 1985 yılına kadar eğitime devam eden şimdi GTÜ kampüs alanı içindeki eski yemekhane, yatakhane, idari binalarını ve revir binasını gezdiler. Eski mezunlar çocukluk yıllarının geçtiği binaların yerli yerinde olması ve onların restore edilerek hala kullanılıyor olmasının kendilerini çok duygulandırdığını ifade ettiler. GTÜ kampüsünün doğal dokusunun güzelliğinin, kendi dönemlerinde olduğu gibi bu alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin halen daha devam ediyor olmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladılar. Kendilerine bu imkânı sağlayan herkes adına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, bu hatırayı yaşattıkları ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler.(kaynak http://www.gebzegazetesi.com )

Gebze Teknik Üniversitesi Tarihi

Gebze Teknik Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile kurulmuştur. GTÜ, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir.

2001 yılına kadar sadece lisansüstü eğitimin verildiği GTÜ’nde, 2001 yılında Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimine başlanılmıştır. 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Matematik ve Fizik bölümleri; 2008 yılında Mimarlık ile İşletme bölümleri, 2010 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ve son olarak da 2016 yılında Çevre Mühendisliği bölümü lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2017 yılında açılan Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İktisat, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin de açılmasıyla Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim, 16 lisans bölümü, 31 yüksek lisans ve 15 doktora programı ile devam etmektedir.

GTÜ, henüz çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olmasına rağmen evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. Bu kapsamda toplam yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan, “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” sıralamasında URAP tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin köklü üniversitelerini geride bırakarak, üniversiteler genel sıralamasında beşinci sırada yer almıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı “Girişimcilik Endeksi”nde ise GTÜ, teknoparkı olmayan üniversiteler sıralamasında lider konumda bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 Raporu’na göre öğrencisini üst düzeyde memnun eden üniversiteler arasında A+ üniversite olarak yer almıştır. (Kaynak http://www.gtu.edu.tr/ )