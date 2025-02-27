BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ VAKFININ GTÜ ZİYARETİ

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ VAKFININ GTÜ ZİYARETİNDE BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARİHİ MÜZESİNİ DE KONUŞTUK
Kurucu ve onursal başkanlığını Kocaeli milletvekillerinden Eyüp Ayarın yaptığı Bilişim ve Teknoloji Vakfı Yönetim ve Mütevelli Üyeleri olarak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Müdürü Sn. Ferhat HAN'ı makamlarında ziyaret ederek vakıf çalışmaları ile ilgili bilgi Vakıf başkanımız İbrahim Çamkerten vakıf çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.Daha sonra her iki kurumun yetkilisinden bilgi aldık.
Bölgede yarım asra yaklaşan gazeteci ve belgeselci olarak 1943 yılında kurulan Çayırova teknik bahçivanlık okulundan Gebze Teknik Üniversitesine son 40 yılın canlı şahidi olarak gelişmeleri yakından takip ediyorum.
Gebze teknik Üniversitesine yaptığımız ziyaret sırasında yıllardan beri Bilim teknoloji sanayi tarihi müzesi kurulması fikrimi ve ilim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV olarak yaptığımız arşiv çalışması www.kocaeliarsivi.com hakkında rektör beye anlatıp kitap hediye edip belgeselimiz paylaştım https://www.youtube.com/watch?v=8uvRmc7i6rE
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN 80 YILLIK TARİHİ
Daha önce bu konuda yazdığım makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum
(Yayın Tarihi. 5 Eylül 2022 İsmail Kahraman Word Pres )
Gebze Teknik Üniversitesi kuruluşu yeni gibi gözükmese kuruluş tarihi oldukça eskilere dayanmakta, GTÜ’nün bulunduğu alan 1943 yılında bataklıktan kurutulup teknik bahçıvanlık okulu olarak hizmete açılmış öğrenciler yetiştirmişti.
Yıllardan beri Gebze Teknik Üniversitesi’nde GTÜ tarihini anlatan bir bölüm yapılması için çaba sarf ediyorum.
GTÜ bünyesinde bilim teknoloji ve sanayi tarihi müzesi açılması için çok çalıştık dönemin rektörü Prof Dr Haluk Görgün ile Gebze ticaret odası başkanı Nail Çiler ortak açıklama yapmalarına rağmen müze kurulamadı.
50 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda arşiv kitap kütüphane ve tarihi değerlerimize çok önem veriyor bu düşüncelerle geçtiğimiz aylarda GTÜ kütüphanesine ziyaret yaparak kitap bağışı yapma isteğimi yetkililere ilettim.
Konuyla ilgili makalemi sizlerle paylaşmak istiyorum
Gebze Teknik Üniversitesine Kitap Bağışladık
İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı http://www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanesi olarak Gebze teknik Üniversitesi kütüphanesine Kocaeli ve Gebze ile ilgili 47 adet bölgemiz için çok önemli kitap hediye ederek tarih ve kültürümüze vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.
Gebze teknik üniversitesine yaptığımız kitap bağışından dolayı Gebze Teknik Üniversitesi kütüphane ve Dokümantasyon Daire başkanı Bahtiyar Telli bey tarafından tarafımıza verilen teşekkür belgesini Bahtiyar beyin elinden aldık.
Kültür Bakanlığı ve Kocaeli valiliği olurları ile Kocaeli’nde açılan ilk özel kütüphane olan İKTAV araştırma merkezi kütüphanemiz ile ilgili TRT'de yayınlanan haber .
GTÜ’ye Yarım Asır Sonra Vefa Ziyareti
Yazımızın başlığına konu olan Gebze Teknik Üniversitesi tarihinde 1943 yılında kurulan Kocaeli Gebze Teknik Bahçivanlık okulu çok önemli yer tutmakta.Teknik bahçivanlık okulu mezunları geçtiğimiz ayda Gebze Teknik Üniversitesine düzenledikleri vefa ziyareti çok önemli.
Ziyaretle ilgili Gebze gazetesinde yayınlanan haber
GTÜ Kampüsü içinde yer alan, döneminin Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu ve Ziraat Meslek Lisesi okulları mezunu 34 kişi, eğitim gördükleri alanları yarım asır sonra ziyaret ettiler.
TC. Tarım Bakanlığı Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu ve Ziraat Meslek Lisesi 1966-1972 dönemleri öğrencileri yıllar sonra eğitim gördükleri şimdi Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Kampüsü içinde yer alan derslik ve idari binaları ziyaret ettiler. Eğitim ve öğretim hayatlarına 60’larda başlayıp 70’lerin ilk yıllarında mezun olan 34 kişi birbirlerini çeşitli kanallardan bularak bir araya gelip yıllar sonra ilk kez okullarını gezdiler. Gurup 1943 yılında Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu olarak başlayan daha sonra Ziraat Meslek Lisesi olarak 1985 yılına kadar eğitime devam eden şimdi GTÜ kampüs alanı içindeki eski yemekhane, yatakhane, idari binalarını ve revir binasını gezdiler. Eski mezunlar çocukluk yıllarının geçtiği binaların yerli yerinde olması ve onların restore edilerek hala kullanılıyor olmasının kendilerini çok duygulandırdığını ifade ettiler. GTÜ kampüsünün doğal dokusunun güzelliğinin, kendi dönemlerinde olduğu gibi bu alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin halen daha devam ediyor olmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladılar. Kendilerine bu imkânı sağlayan herkes adına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, bu hatırayı yaşattıkları ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler.(kaynak http://www.gebzegazetesi.com)
Gebze Teknik Üniversitesi Tarihi
Gebze Teknik Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile kurulmuştur. GTÜ, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir.
2001 yılına kadar sadece lisansüstü eğitimin verildiği GTÜ’nde, 2001 yılında Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimine başlanılmıştır. 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Matematik ve Fizik bölümleri; 2008 yılında Mimarlık ile İşletme bölümleri, 2010 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ve son olarak da 2016 yılında Çevre Mühendisliği bölümü lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2017 yılında açılan Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İktisat, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin de açılmasıyla Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim, 16 lisans bölümü, 31 yüksek lisans ve 15 doktora programı ile devam etmektedir.
GTÜ, henüz çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olmasına rağmen evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. Bu kapsamda toplam yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan, “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” sıralamasında URAP tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin köklü üniversitelerini geride bırakarak, üniversiteler genel sıralamasında beşinci sırada yer almıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı “Girişimcilik Endeksi”nde ise GTÜ, teknoparkı olmayan üniversiteler sıralamasında lider konumda bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 Raporu’na göre öğrencisini üst düzeyde memnun eden üniversiteler arasında A+ üniversite olarak yer almıştır. (Kaynak http://www.gtu.edu.tr/)
Evet sonuç olarak Gebze teknik Üniversitesi’nin tarihi 1992 yılında kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile değil 1943 yılında 80 yıl önce kurulan Çayırova Teknik Bahçivanlık okulu İle başlıyor yeni atanan rektör Prof. Dr.Hacı Ali MANTAR’ın bu konu İle ilgileneceğine inanıyor yeni rektöre Gazete Gebze olarak başarılar diliyoruz.(Kaynak https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/.../gebze.../)
KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA DA 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIMI TORUNUMA CANLI HABERDE ANLATTIM
Yarım asra yaklaşan Gazetecilik ve Belgeselcilik hatıralarını canlı haberde anlattı
Gebze Teknik Üniversitesi Hünkâr Çayırı ve Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu'nun 45 yıllık canlı şahidi olarak tanınan İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, torunu Asım Eymen ile birlikte bölgedeki tarih ve kültürü canlı yayında izleyicilerle buluşturdu. Gebze'nin tarihi ve kültürel mirasını canlı yayında aktaran Kahraman, Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu'ndan başlayarak Gebze Teknik Üniversitesi'ne uzanan 90 yıllık bir tarih yolculuğuna eşlik etti. Gebze'nin geçmişine ışık tutan Kahraman, bölgenin yarım asırlık canlı şahidi, araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak, torununa bilgi vererek bölgeyi tanıttı. Canlı yayında bir araya gelen Kahraman ve torunu Asım Eymen, www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com üzerinden izleyicilere bölgenin tarihine dair detaylı bilgiler sundu. Geçmişin hatıralarını canlı yayında yeniden yaşatan Kahraman ve Eymen, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Gelecek nesillere aktarılan bu önemli miras, bölgenin tarih ve kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olmayı sürdürüyor. İKTAV Başkanı İsmail Kahraman ve torunu Asım Eymen'in bu anlamlı etkinliği, bölge halkı ve izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Devamı için TIKLAYIN
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HÜNKAR ÇAYIRI VE ÇAYIROVA TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULUNUN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK DEDE TORUN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI BÖLGEYİ GEZDİK
GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER
ÇAYIROVA TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULUNDAN GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE 80 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ CANLI HABERDE AÇIKLADIM..
AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 TORUNUM ASIM EYMEN İLE www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com OLARAK GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK BİLGİ VERDİM BÖLGEYİ TORUNUMA TANITTIM.
ET BALIK KURUMUNDAN YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNE
ÇAYIROVA TOHUM SERTİFİKASYON MÜDÜRLÜĞÜNDEN CANLI HABER
GEBZE ÇAYIROVA TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜNDEN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK BİLGİ VERİYOR
GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN FATİH OTAĞI HÜNKAR ÇAYIRINDAN CANLI HABER
TORUNUM ASIM İLE HAFTA SONUNU www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com KOCAELİ GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK TORUNUM ASIM EYMEN'E GEZİP BİLGİ VERDİM
GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN FATİH OTAĞI HÜNKAR ÇAYIRINDAN CANLI HABER
GEBZE FATİH OTAĞI ANADOLU HASTANESİNDEN CANLI HABER
AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com OLARAK HÜNKAR ÇAYIRI ANADOLU HASTANESİNDEN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK SİT ALANI OLAN BÖLGENİN 49 YILLIĞINA KİRALANIP İNŞAATA NASIL AÇILDIĞI İLE İLGİLİ KAMUOYUNA BİLGİ VEREREK TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPMANIN HUZURU İÇİNDE GÖREVİMİ YAPMANIN HUZURU İÇİNDEYİM