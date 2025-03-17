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Bir ev dolusu maskeyle baş başa kaldı, ne yapacağını bilmiyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde deprem bölgesine gönderileceği söylenen bir tır dolusu medikal maske, 2 yıldır bir binanın zemin katında yer kaplıyor. İyilik yapmak isterken mağdur olan bina sahibi, "Bu maskeleri buradan alsın ve dağıtsınlar. Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki" dedi.

Bir ev dolusu maskeyle baş başa kaldı, ne yapacağını bilmiyor

17 Mart 2025 Pazartesi 13:52

 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki uzun yol şoförü Ömer Tek, iyilik yapmak isterken mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce kendisine gelen kişiler, deprem bölgesine gönderileceğini söyleyerek bir tır dolusu medikal maskeyi binasının zemin katına bırakmak istedi. Ayrıca bu şahıslar, her birinde bin 200 adet maske bulunan kolilerin yaklaşık 1 ay içinde buradan alınacağını söyledi. Şahıslara inanarak yardımcı olmak isteyen Tek, maskelerin binasında durmasına izin verdi. Ancak 1 ay içinde alınacağı belirtilen maskeler 2 yıldır yerinde duruyor ve kira da ödenmiyor. 
   
  "1 ay dedikleri 2 yıl oldu" 
  Yaşadığı mağduriyeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Ömer Tek, "Bir gün bize gelip, 'Deprem bölgesine maske gidecek. Maskeleri buraya 1 aylığına koyabilir miyiz' dediler. Biz de iyilik ettik 'tamam' dedik ve koydular. 1 ay dedikleri 2 yıl oldu. Şuanda mağdur durumdayız. Kira da ödemiyorlar. Ben buraya daire yapacağım ama yapamıyorum. Maskeler deprem bölgesine gitmedi" dedi. 
  Maskelerin bulunduğu zemin katı daireye çevirmek istediğini ancak yapamadığını söyleyen Tek, sahibinin ise yaklaşık 8 kez el değiştirdiğini ifade etti. Tek, "Her sahibi 'ben karışmıyorum' diyor. Maskelerin alındığı fabrikaya da ulaştım. 'Ben malı sattım, bizi de dolandırdılar' diyor" diye konuştu. 
 Kolilerin binasından alınmasını isteyen Ömer Tek, "Bu maskeleri buradan alsınlar. Bir tır dolusu malzeme var. Dışarı sokağa atsam sığmaz. Maskeler kaliteli de. Her bir kolide bin 200 adet maske var. Kolinin bir tanesi 120 euroymuş. Ben para falan istemiyorum. Yeter ki maskeleri alsınlar. Bu maskeleri buradan alsın ve dağıtsınlar. Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki. Bu maskeyi kimse de almıyor. Çalıntı mal mı, ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)
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