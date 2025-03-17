BOLU KÖROĞLU DAĞLARI'NDAN ANKARAYA DEVRİ ALEM





OĞLUM AHMET EMİRHAN İLE BOLU KÖROĞLU DAĞLARININ ZİRVESİ CANKURTARAN GEÇİDİNİ GEÇEREK KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFININ ANKARADA DÜZENLEDİĞİ İFTAR PROGRAMINA GİDERKEN BOLU BEYİNE MEYDAN OKUYAN KÖROĞLUNA SELAM VERDİK. OĞLUM AHMET EMİRHAN İLE BOLU KÖROĞLU DAĞLARININ ZİRVESİ CANKURTARAN GEÇİDİNİ GEÇEREK KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFININ ANKARADA DÜZENLEDİĞİ İFTAR PROGRAMINA GİDERKEN BOLU BEYİNE MEYDAN OKUYAN KÖROĞLUNA SELAM VERDİK.

KÖROĞLU TÜRKÜSÜ

BİR ÇANAKKALE BİRDE HARŞİT GEÇİLEMEDİ

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFI ANKARADA İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

Kurucu mütevelli heyet üyeleri arasında yer aldığım ve denetleme kurulu üyesi görevini yürüttüğüm Kafkas cephesi HARŞİT savunması vakfı nın ANKARADA düzenlediği iftar programı 15 Mart cumartesi akşamı Türkiye kömür işletmeleri sosyal tesisinde gerçekleştirilecek

HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ ŞEHİTLER ANITI İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESEL TGRT DE YAYINLANMAYA DEVAM EDİYOR

TGRT DE ANADOLUYU VATAN YAPAN VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAINLANIYOR

An itibari ile 7 Mart 2023. TGRT belgesel tv devri alem belgesel programımız da 2019 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları

Kültür hizmeti olarak çektiğimiz

ANADOLUYU VATAN YAPAN VAKIFLAR MEDENİYETİ

Belgeselimiz Yayınlanıyor

12 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

ve

Web tv kanalınızdan da izleyebilir

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da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz

GEÇTİĞİMİZ AY ANKARADA DÜZENLENEN KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ PANELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

HARŞİT SAVUNMASI VAKFININ ANKARADA DÜZENLEDİĞİ İFTARDAN NOTLAR

Harşit Svunması Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen iftar programında önemli isimleri bir araya getirdi program belgesel gösterimi ile başladı şehltler için kuran okunup dular yapıldı

Başkanlığını Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZKAYA'nın yaptığı Harşıt Savunması Vakfı Ankara'da milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla düzenlediği iftar programında HARŞİT vadisinin tarihi üzerine konuşma yapıp belgesel sunumu gerçekleştirdim

Vakıf başkanı Mustafa Özkaya, iftar programında yaptığı konuşmada Harşit Zaferi'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki en önemli mücadelelerden biri olduğunu belirterek, "Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bu vatanı canı pahasına savunan ecdadımızın fedakârlığı sayesindedir." dedi.

HARŞİT TV YAYINI

Orman genel müdürlüğü tarafından HARŞİT vadisine yapılan şehltler anıtı ile ilgili çektiğimiz belgesel bir çok tv kanalında yayınlanıyor

PLAKET VERİLDİ





Geçtiğimiz ay ANKARADA orman genel müdürlüğünde düzenlenen Sarıkamış Harekatından HARŞİT savunması zaferi panelinde konuşma yapanlar. Plaket takdimi yapıldı bu kapsamda plaketimi OGM genel müdür yardımcısı ve vakıf başkanı Mustafa Özkaya nın elinden aldım

HARŞİT SAVUNMASI VAKFI İFTAR PROGRAMINA KİMLER KATILDI

Ankarada Türkiye Kömür İşletmeleri genel müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına katılanlar

Dr. Celal Sami Tüfekçi - Önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Ulak Aş Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Gündoğdu – Memur-Sen Onursal Başkanı, Ankara milletvekili

Aziz Ahmet Sürer - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi

Em. Albay Atilla GÜLER – Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı

Hacı Bayram TOMBUL – Enerji Bir-Sen Genel Başkanı

Yusuf Kandazoğlu -Doğa Koruma Milli Parklar Önceki Dönem Genel Müdürü

Soner Tufanoğlu – Bayındır Memur - Sen Genel Başkanı

Şinasi Yurdakul – Maliye Bakanlığı eski Personel Genel Müdürü

Ahmet Ortak – Sayıştay Baş Denetçisi – GİRİP Yönetim Kurulu Üyesi

Muammer Namazcı – Ceza İşleri Önceki Dönem Genel Müdür Yardımcısı

Prof Dr. Temel Çalık Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Ahmet Kavgacı – SGK Personel Dairesi Başkanı

Mustafa Bulut – DKMP Genel Müdür Yardımcısı

Ayhan Toksöz – OGM Destek Hizmetleri dairesi Başkanı

Veli Yıldırım Türkiye Kömür İşletmeleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Osman Kır – CB Personel Şefi (Emekli)

Muhammet Sarı- Giresun Memur-Sen İl başkanı,

Ali Yılmaz- Giresun üniversitesi Öğretim Görevlisi

Murat Çavunt – Giresun çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Temel Bilecen – Harşit Dernekleri Federasyonu Başkanı

Mustafa Karadere – Espiye Önceki dönem Belediye Başkanı

Hüseyin Aktürk – OGM Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

Şeref Öztürk – İçişleri Bakanlığı

Hasan Yılmaz Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başaknı(Emekli)

Sinan Bilge Or-Köy Dairesi Başkanı

Süleyman OKUMUŞ – OGM Personel Dairesi Başkanı

Mehmet Akif Aydın – Etlik Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Veysel Kodalak – OGM Başmüfettişi

Ayhan Akdeniz Toç Bir-Sen Genel Başkan Vekili

Mustafa Gümüş – İşadamı – Harşit Savunması Vakfı Mütevelli Üyesi

Kahraman Temur – OGM Başmüfettişi

Ertan Pirdal – OGM Başmüfettişi

Emine Akgün - OGM Personel Dairesi Başkan Yardımcısı