BOLU KÖROĞLU DAĞLARI'NDAN ANKARAYA DEVRİ ALEM

OĞLUM AHMET EMİRHAN İLE BOLU KÖROĞLU DAĞLARININ ZİRVESİ CANKURTARAN GEÇİDİNİ GEÇEREK KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFININ ANKARADA DÜZENLEDİĞİ İFTAR PROGRAMINA GİDERKEN BOLU BEYİNE MEYDAN OKUYAN KÖROĞLUNA SELAM VERDİK.
KÖROĞLU TÜRKÜSÜ
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BİR ÇANAKKALE BİRDE HARŞİT GEÇİLEMEDİ
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BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFI ANKARADA İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
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Kurucu mütevelli heyet üyeleri arasında yer aldığım ve denetleme kurulu üyesi görevini yürüttüğüm Kafkas cephesi HARŞİT savunması vakfı nın ANKARADA düzenlediği iftar programı 15 Mart cumartesi akşamı Türkiye kömür işletmeleri sosyal tesisinde gerçekleştirilecek
HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ ŞEHİTLER ANITI İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESEL TGRT DE YAYINLANMAYA DEVAM EDİYOR
TGRT DE ANADOLUYU VATAN YAPAN VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAINLANIYOR
https://fb.watch/j6uGICMPE4/?
An itibari ile 7 Mart 2023. TGRT belgesel tv devri alem belgesel programımız da 2019 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları www.iktav.com Kültür hizmeti olarak çektiğimiz
ANADOLUYU VATAN YAPAN VAKIFLAR MEDENİYETİ
Belgeselimiz Yayınlanıyor
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12 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz
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GEÇTİĞİMİZ AY ANKARADA DÜZENLENEN KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ PANELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
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HARŞİT SAVUNMASI VAKFININ ANKARADA DÜZENLEDİĞİ İFTARDAN NOTLAR
Harşit Svunması Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen iftar programında önemli isimleri bir araya getirdi program belgesel gösterimi ile başladı şehltler için kuran okunup dular yapıldı
Başkanlığını Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZKAYA'nın yaptığı Harşıt Savunması Vakfı Ankara'da milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla düzenlediği iftar programında HARŞİT vadisinin tarihi üzerine konuşma yapıp belgesel sunumu gerçekleştirdim
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Vakıf başkanı Mustafa Özkaya, iftar programında yaptığı konuşmada Harşit Zaferi'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki en önemli mücadelelerden biri olduğunu belirterek, "Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bu vatanı canı pahasına savunan ecdadımızın fedakârlığı sayesindedir." dedi.
HARŞİT TV YAYINI
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Orman genel müdürlüğü tarafından HARŞİT vadisine yapılan şehltler anıtı ile ilgili çektiğimiz belgesel bir çok tv kanalında yayınlanıyor
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PLAKET VERİLDİ
Geçtiğimiz ay ANKARADA orman genel müdürlüğünde düzenlenen Sarıkamış Harekatından HARŞİT savunması zaferi panelinde konuşma yapanlar. Plaket takdimi yapıldı bu kapsamda plaketimi OGM genel müdür yardımcısı ve vakıf başkanı Mustafa Özkaya nın elinden aldım
HARŞİT SAVUNMASI VAKFI İFTAR PROGRAMINA KİMLER KATILDI
Ankarada Türkiye Kömür İşletmeleri genel müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına katılanlar
Dr. Celal Sami Tüfekçi - Önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Ulak Aş Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Gündoğdu – Memur-Sen Onursal Başkanı, Ankara milletvekili
Aziz Ahmet Sürer - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi
Em. Albay Atilla GÜLER – Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı
Hacı Bayram TOMBUL – Enerji Bir-Sen Genel Başkanı
Yusuf Kandazoğlu -Doğa Koruma Milli Parklar Önceki Dönem Genel Müdürü
Soner Tufanoğlu – Bayındır Memur - Sen Genel Başkanı
Şinasi Yurdakul – Maliye Bakanlığı eski Personel Genel Müdürü
Ahmet Ortak – Sayıştay Baş Denetçisi – GİRİP Yönetim Kurulu Üyesi
Muammer Namazcı – Ceza İşleri Önceki Dönem Genel Müdür Yardımcısı
Prof Dr. Temel Çalık Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Ahmet Kavgacı – SGK Personel Dairesi Başkanı
Mustafa Bulut – DKMP Genel Müdür Yardımcısı
Ayhan Toksöz – OGM Destek Hizmetleri dairesi Başkanı
Veli Yıldırım Türkiye Kömür İşletmeleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Osman Kır – CB Personel Şefi (Emekli)
Muhammet Sarı- Giresun Memur-Sen İl başkanı,
Ali Yılmaz- Giresun üniversitesi Öğretim Görevlisi
Murat Çavunt – Giresun çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Temel Bilecen – Harşit Dernekleri Federasyonu Başkanı
Mustafa Karadere – Espiye Önceki dönem Belediye Başkanı
Hüseyin Aktürk – OGM Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
Şeref Öztürk – İçişleri Bakanlığı
Hasan Yılmaz Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başaknı(Emekli)
Sinan Bilge Or-Köy Dairesi Başkanı
Süleyman OKUMUŞ – OGM Personel Dairesi Başkanı
Mehmet Akif Aydın – Etlik Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Veysel Kodalak – OGM Başmüfettişi
Ayhan Akdeniz Toç Bir-Sen Genel Başkan Vekili
Mustafa Gümüş – İşadamı – Harşit Savunması Vakfı Mütevelli Üyesi
Kahraman Temur – OGM Başmüfettişi
Ertan Pirdal – OGM Başmüfettişi
Emine Akgün - OGM Personel Dairesi Başkan Yardımcısı
Ayrıca İşadamları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Kamu Görevlileri ile vakfımızın gönüldaşları katıldı.