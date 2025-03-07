Bursalı öğrenciler Hereke Kalesi’ne hayran kaldı

Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve bölge turizmine kazandırılan Hereke Kalesi, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ilçede yürütülen peyzaj çalışmalarını incelemek için geldikleri Körfez’de, Hereke Kalesi’ni ve içerisinde uygulanan peyzaj çalışmalarını da inceledi. Başkan Şener Söğüt de Körfez Belediyesi Sanat Tarihçisi Selami Taştan ve Park ve Bahçeler Müdürü Recep Kamil Yıldırım ile birlikte öğrencilere eşlik etti, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Bitirme tezi olarak Hereke Kalesi’ni seçen öğrencilere bilgiler veren Başkan Söğüt, "İlçemizin turizm ve tarihi bölgesi olan Herekemizi bitirme projesi olarak çalışan öğrenci kardeşlerimize hem bölgemizi hem de Hereke Kalesini anlattık" ifadelerini kullandı.

İHA