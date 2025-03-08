Büyükakın: Annelerimizin yükü hafifleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Dünya standartlarında hizmetin sunulacağı İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Büyükakın, “Engelli evlatlarımız için bu hizmeti ortaya koyarken, o yavrularımıza en büyük emeği veren annelerini de unutmuyoruz” açıklamasını yaptı.

PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın öncülüğünde önemli projeler bir bir hayata geçiriliyor. İzmit’te de engelli bireyler ve aileleri için umut verici, Türkiye’ye model olan bir proje daha hayata geçiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Vinsan Kampüsü’nde inşa ettiği İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli çocukların ve yetişkinlerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal etkinliklerden yararlanabileceği tam donanımlı bir tesis olarak açılışa hazırlanıyor. Bu tesis ayrıca engelli bireylerin anneleri için de tam bir destek noktası olacak.

ENGELLİ EVLATLARIN YÜZLERİ GÜLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yapımı bitme noktasına gelen merkezi incelerken, sadece engelli bireyler için değil, onların anneleri için de çok önemli bir destek noktası olacağını belirtti. Başkan Büyükakın, “Engelsiz Yaşam Merkezi, annelerimize bir nebze olsun nefes aldıracak, onları sosyal hayatın içine katacak bir projedir” dedi. İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin engelli bireylerin hayat kalitesini yükseltirken ailelerine büyük destek sağlayacak dünya standartlarında bir hizmet vereceğini vurgulayarak, “Bu merkezle engelli evlatlarımızın yüzü gülerken, onların annelerinin de yükü hafifleyecek” ifadesini kullandı.

9.609 METREKARE ÜZERİNE KURULU

Merkez, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı hedeflerken özellikle onların annelerine yönelik destek programlarıyla ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. 9.609 metrekare alan üzerine kurulu ve 6.176 metrekare kapalı kullanım alanına sahip merkez, engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Tek katlı yapıda bağımsız yaşam evi (günlük yaşam becerilerinin kazandırıldığı bir birim), spor salonu, fizik tedavi için hidroterapi havuzu, otizmli bireyler için grup ve bireysel özel eğitim sınıfları, duyu bütünleme odaları ve engelli çocuklar için oyun ve dinlenme alanları bulunuyor.

“ENGELSİZ BİNA” KONSEPTİYLE İNŞA EDİLDİ

Ayrıca terapi ve hobi amaçlı kullanılacak 875 m² ve 450 m² büyüklüğünde iki adet geniş avlu ile açık çocuk oyun parkı da merkezin bahçesinde yer alıyor. “Engelsiz bina” konseptiyle inşa edilen yapı, engelli bireylerin rahatça hareket edebilmesi ve tüm hizmetlere erişebilmesi için gerekli teknik detayların tamamını barındırıyor. Merkezde sunulacak hizmetler birkaç ana başlıkta toplanıyor. Erken Çocukluk Eğitimi biriminde 0–6 yaş arası özel gereksinimli çocuklar, özel eğitim öğretmenleri ve terapistler eşliğinde bireysel ve grup programlarına katılacak; dil ve konuşma terapisi, ergoterapi (iş-uğraş terapisi) ve hidroterapi gibi yöntemlerle gelişimleri desteklenecek.

KURSLARDA EĞİTİM ALARAK BECERİLER KAZANACAKLAR

Yetişkin Eğitim Programları kapsamında ise 17 yaş üstü engelli bireyler, Mekanik, Teknoloji, Seramik, Mutfak ve Barista atölyeleri gibi çeşitli mesleki kurslarda eğitim alarak beceriler kazanacak. Bunun yanı sıra el sanatları, müzik, spor ve günlük yaşam becerileri atölyeleri gibi sosyal etkinlikler de düzenlenerek engelli bireylerin sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmesi sağlanacak. Merkezin en önemli özelliklerinden biri, engelli bireylerin ailelerine verilecek psiko-sosyal destek ve eğitim programları. Uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde özellikle engelli çocukların annelerine yönelik bireysel danışmanlık hizmetleri ve destekleyici seminerler planlanıyor. Bu sayede anneler, bir yandan çocuklarının gelişimini daha bilinçli şekilde desteklemeyi öğrenirken bir yandan da merkezde çocukları güvenle vakit geçirirken kendilerine zaman ayırma fırsatı bulabilecek.

MERKEZİN AÇILACAK OLMASINI HEYECANLA KARŞILANIYOR

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde aile içi iletişimi güçlendirme, kardeşlere yönelik rehberlik ve doğru bakım yöntemleri konularında da ailelere eğitimler verilecek. Engelli çocuk sahibi aileler, yıllardır bekledikleri bu merkezin açılacak olmasını heyecanla karşılıyor. Proje, hem engelli bireyler hem de fedakâr aileleri için yeni bir nefes olacak.

(Ömer İLGEÇ)



