GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın: Gönüllerimiz sevgi ve merhametle dolsun

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, tüm hemşehrilerinin Berat Kandili’ni kutladı. Başkan Büyükakın, “Bu kutlu gece insanlığın vicdanına berat vesilesi kılsın. Gönüllerimiz sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularıyla dolsun” dedi.

Büyükakın: Gönüllerimiz sevgi ve merhametle dolsun

12 Şubat 2025 Çarşamba 15:44

 SEVGİ, MERHAMET VE KARDEŞLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularıyla dolu bir dünya dileyen Başkan Büyükakın, hemşehrilerinin ve İslam âleminin kandilini tebrik etti. Büyükakın şöyle dedi: “Bu kutlu gece Yüce Rabbimiz’in affına, lütfuna ve ihsanına nail olmayı umarak, gönüllerimizi kin ve nefretin ağırlığından kurtaralım; sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularıyla yoğuralım. 

 

MERHAMET VE İYİLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Bu gece, duaların göğe yükseldiği, iyiliklerin çoğaldığı, mazlumların umutla Rabb’ine sığındığı müstesna bir vakittir. Bugün zulmün, adaletsizliğin ve vicdansızlığın kuşattığı dünyada, merhameti büyüten, iyiliği çoğaltan insanlar olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Dualarımız, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için olsun; bu mübarek gece, insanlığın vicdanına bir berat vesilesi kılsın.

 

BEREKETLE KUŞATILDIĞIMIZ BİR GECE OLSUN

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyorum. Rabbimiz, dualarımızı kabul, gönüllerimizi huzurla doldursun. Affedildiğimiz, bereketle kuşatıldığımız bir gece olması dileğiyle, sağlık, esenlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun.”
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Spor yatırımları tüm hızıyla sürüyor Spor yatırımları tüm hızıyla sürüyor
Başkan Büyükgöz’ün Berat Kandili Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Berat Kandili Mesajı
Türkiye’nin en bakımlı şehitliğinde çiçekler açtı Türkiye’nin en bakımlı şehitliğinde çiçekler...
Kuzuyayla 1. Etap KARFEST ile hizmete giriyor Kuzuyayla 1. Etap KARFEST ile hizmete giriyor
Büyükşehir aralıksız çalışıyor, kapalı yol bulunmuyor Büyükşehir aralıksız çalışıyor, kapalı yol...
Hayır Lokması: Gelenek, Lokma Hayrı ve Dua Hayır Lokması: Gelenek, Lokma Hayrı ve Dua
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Spor yatırımları tüm hızıyla sürüyor
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Çayırova Spor Lisesi...

Haberi Oku