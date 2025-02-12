Büyükakın: Gönüllerimiz sevgi ve merhametle dolsun

SEVGİ, MERHAMET VE KARDEŞLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularıyla dolu bir dünya dileyen Başkan Büyükakın, hemşehrilerinin ve İslam âleminin kandilini tebrik etti. Büyükakın şöyle dedi: “Bu kutlu gece Yüce Rabbimiz’in affına, lütfuna ve ihsanına nail olmayı umarak, gönüllerimizi kin ve nefretin ağırlığından kurtaralım; sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularıyla yoğuralım.

MERHAMET VE İYİLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Bu gece, duaların göğe yükseldiği, iyiliklerin çoğaldığı, mazlumların umutla Rabb’ine sığındığı müstesna bir vakittir. Bugün zulmün, adaletsizliğin ve vicdansızlığın kuşattığı dünyada, merhameti büyüten, iyiliği çoğaltan insanlar olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Dualarımız, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için olsun; bu mübarek gece, insanlığın vicdanına bir berat vesilesi kılsın.

BEREKETLE KUŞATILDIĞIMIZ BİR GECE OLSUN

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyorum. Rabbimiz, dualarımızı kabul, gönüllerimizi huzurla doldursun. Affedildiğimiz, bereketle kuşatıldığımız bir gece olması dileğiyle, sağlık, esenlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun.”

(Ömer İLGEÇ)