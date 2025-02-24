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Büyükakın: Hep birlikte şehrimize değer katıyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Taşköprülüler Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımızla ortak akıl ve istişare kültürünü canlı tutuyor, birlikte çalışarak Kocaeli’ye değer katıyoruz” dedi.

Büyükakın: Hep birlikte şehrimize değer katıyoruz

24 Şubat 2025 Pazartesi 11:13

 ORTAK AKIL VURGUSU YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Taşköprülüler Dernek Başkanı İmran Çetin ve yönetimiyle bir araya geldi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar’ın da eşlik ettiği ziyarette, şehirle güçlü bağlar kurmak, ortak akılla hareket etmek ve birlikte üretmek konuları ele alındı. Ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde yansıttığını belirterek şunları söyledi:

 

“STK’LAR ŞEHRİN NABZINI TUTUYOR”

“Sivil toplum kuruluşları, toplumun nabzını tutan, sosyal ve kültürel dinamikleri yönlendiren önemli yapılardır. Bu nedenle STK’larla yakın iş birliği içinde olmaya ve şehrimize birlikte değer katmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi şekillendirirken toplumun tüm kesimlerinin görüş ve taleplerini dikkate alıyoruz. Bu anlayışla, sivil toplum kuruluşlarımızla sık sık bir araya gelerek ortak akıl ve istişare kültürünü canlı tutuyoruz.”

 

“BİRLİKTE DÜŞÜNMEK EN ETKİLİ YOL”

Taşköprülüler Derneği ziyaretinde, Kocaeli’nin gelişimine yönelik projeler hakkında da bilgi veren Büyükakın, dernek yönetiminin öneri ve beklentilerini de dinledi: “Birlikte düşünmek ve üretmek, şehirlerimizin geleceğini inşa etmenin en etkili yoludur. Bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşlarımızla iletişimimizi güçlü tutuyor, projelerimizi onların katkılarıyla şekillendiriyoruz” diye konuştu. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)

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