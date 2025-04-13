Büyükakın, iş insanları ile buluştu

ÜRETİM VİZYONU VE EKONOMİ KONUŞULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şehrin ekonomik gelişimine yön veren iş insanlarıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükakın, Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) tarafından düzenlenen kahvaltı programına misafir oldu. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da Başkan Büyükakın’a eşlik etti. Birliktelikte, kentin geleceği, üretim vizyonu ve ekonomik potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

BÜYÜKAKIN BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU

Başkan Büyükakın, iş dünyasının kent için taşıdığı öneme vurgu yaparak KOVİAD yönetimine çalışmalarında başarı diledi. KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz de ziyaretleri dolayısıyla Büyükakın’a teşekkürlerini sunarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Kocagöz, derneğin 12 Ocak’ta kongreye gittiğini, Bekirpaşa ve Yeşilova bölgelerinde iş insanlarının oluşturduğu bir dernek olduklarını ve girişimcilik ile yatırım ortamına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.



(Ömer İLGEÇ)